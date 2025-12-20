Luis, pescadero: "A la merluza se le tiene que quitar esta parte porque está llena de parásitos"

La presencia de parásitos en el pescado ha vuelto a generar debate en España, especialmente en productos de consumo habitual como la merluza. En este contexto, Luis, pescadero de Sant Cugat del Vallés, explicó en un vídeo difundido en redes sociales que “muchas de las merluzas que se comercializan llevan parásitos”.

Según indicó, el problema se concentra en una parte concreta del pescado. “Para que sea seguro comerla, a la merluza se le tiene que quitar esta parte porque está llena de parásitos”, afirmó, en referencia a la ventresca. También señaló que, una vez retirada esa zona, el resto de la pieza puede consumirse con normalidad: “Como va limpia de parásitos, pues se puede aprovechar”.

Las explicaciones del pescadero aclaran que la presencia de anisakis no significa que el pescado esté en mal estado ni que deba desecharse por completo. En el caso de la merluza, el parásito suele localizarse en la zona abdominal y cerca de las vísceras, por lo que una limpieza adecuada reduce el riesgo.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el consumo de pescado es seguro si se siguen las medidas habituales de prevención, como la congelación previa durante al menos cinco días o una cocción completa a más de 60 grados. Estas prácticas permiten eliminar el anisakis y evitar problemas de salud.