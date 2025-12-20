Monta una lavandería de autoservicio y lo que gana al mes hace que alguno lo vea como el negocio del siglo

El creador de contenido Adrián G. Martín visitó una lavandería de autoservicio y preguntó a su propietario cuánto ingresa con este tipo de negocio. La respuesta llamó la atención de muchos usuarios en redes sociales.

Según explicó el dueño del local, la facturación media mensual ronda los 5.000 euros, aunque la cifra varía según la ubicación, el tamaño del establecimiento y el número de máquinas. En su caso, cada lavadora o secadora genera entre 800 y 1.200 euros al mes. “Cada lavadora o secadora tiene que facturar eso más o menos. Si baja de esas cifras, algo va mal”, afirmó.

El propietario señaló que existen locales que alcanzan ingresos más altos. Algunos establecimientos llegan a facturar entre 12.000 y 15.000 euros mensuales, sobre todo aquellos situados en zonas con mucha población, cerca de universidades o en barrios con alquileres temporales.

También explicó que el margen de beneficio puede situarse en torno al 50% de la facturación. Esto se debe a que, una vez recuperada la inversión inicial, los gastos habituales se limitan al consumo de agua, electricidad, detergente, mantenimiento y limpieza. “De lo que se factura, la mitad se puede considerar beneficio neto. Es un negocio que, si se gestiona bien, da para vivir sin estar todo el día en él”, señaló.

Las lavanderías de autoservicio han aumentado en los últimos años en España. Funcionan sin personal fijo y cuentan con sistemas de pago automatizados, lo que reduce la gestión diaria. La inversión inicial para abrir un local de este tipo suele situarse entre 60.000 y 120.000 euros, según el número de máquinas y la adecuación del espacio. El plazo para recuperar esa inversión puede ser de entre dos y cuatro años, siempre que la ubicación sea adecuada.

Finalmente, el propietario destacó que elegir bien el lugar es clave para que el negocio funcione. “No es un negocio para hacerse rico rápido, pero sí estable. Una vez está montado, apenas da trabajo y deja un beneficio muy digno”, concluyó.