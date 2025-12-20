De grabar vídeos con sus amigos en Canarias a trabajar en Marvel en dos semanas: la prueba que cambió la vida de Dany Ramos: "Me eché a llorar de la presión"

Ya no es nada nuevo que haya españoles triunfando en Hollywood. Lo de Antonio Banderas queda incluso lejos, ya Javier Bardem o Penélope Cruz han superado incluso al malagueño como grandes estrellas del cine mundial. Pero hay otros menos conocidos que también viven el sueño americano, en este caso como dobles de acción. Triunfar en Hollywood sigue siendo lo más para la mayoría, tanto actores como especialistas.

Se llama Dany Ramos y lo cuenta en el podcast Judith Tiral como si todavía no se lo creyera. Estaba en Gran Canaria, hacía acrobacias con sus amigos y grababa peleas "sin tener ni [...] idea", cuando le llegó una oportunidad que suele tardar años: una recomendación, una prueba online y, "en cuestión de dos semanas", ya estaba en Londres trabajando en Marvel. El salto no fue romántico. Fue a pelo. "Me eché a llorar… de la presión", admite.

Su historia engancha porque desmonta el tópico del doble de acción como alguien que solo “se tira por una ventana”. En su caso, ser especialista también era saber grabar, editar y meter efectos visuales, y eso fue justo lo que le abrió la puerta: un “pack” que le dio puntos cuando buscaban a alguien que, además de moverse bien, supiera construir acción antes del rodaje.

Del "quiero ser Spiderman" a entrenar como un profesional

Su obsesión viene de crío. "Yo soy un friki", dice. Con 10 años vio Spiderman 1 y pensó: "Buah, quiero ser Spiderman". A los 13 o 14 descubrió que existía la profesión y empezó a acercarse a ella por el camino más directo: entrenar. Su madre, para evitar que se rompiera "en la calle", le fue poniendo orden: "gimnasia deportiva, check… artes marciales, check".

Dany explica que un especialista "más físico" suele necesitar una base de acrobacias y artes marciales, no solo para lucirse, sino para controlar el cuerpo en el aire: saltar, romper una ventana, caer sobre un coche o girar en la carretera sin perder la orientación. Y ahí suelta una frase que resume el oficio: si no sabes dónde estás en el aire, "te puedes hacer daño serio".

Marvel no era solo rodar: era diseñar, grabar y editar "el previo"

Lo más interesante llega cuando describe cómo se crea una escena de acción antes de que haya cámaras rodando. En Marvel, cuenta, el equipo de especialistas lee el guion, desglosa la acción y monta un "previs de acción": graban la coreografía como creen que debe verse, la editan y le añaden efectos visuales. Ese vídeo se enseña al director y, si le encaja, se rueda siguiendo esa plantilla.

Y ahí aparece la prueba que le cambió la vida: "Me mandaron un vídeo sin efecto, sin decirme nada. Lo tuve que editar, mandarlo lo más rápido posible". Dos semanas después estaba dentro. Su primer proyecto: "En Capitana Marvel 2 trabajé".

La primera semana fue "durísima", recuerda. Tenía que crear una escena, editarla, meter VFX y rematarla a tiempo. "El sábado… estuve editando… 23 horas… de las 8 de la mañana… hasta las 7 de la mañana". Y entonces "me eché a llorar… de la presión", confiesa.

Cuánto gana un especialista en Hollywood

Seguro que te lo preguntas. Dany, como si de un americano se tratara, habla sin misterio del dinero (y de lo irregular). Como extra, en España cobró "50 euros y un bocadillo" al día. En Londres, dice, un extra puede cobrar "250 al día". Y como especialista en España, "de 550 a 600 euros al día", aunque el problema es el hueco entre rodajes: puedes trabajar una semana y luego nada "hasta dentro de 6 meses".