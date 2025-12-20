Investigan al exalcalde popular de Carboneras (Almería) por presunta compra de votos

El exalcalde popular de Carboneras (Almería) y actual concejal no adscrito Felipe Cayuela se ha convertido en uno de los investigados judicialmente en el marco de la causa abierta en los juzgados de Vera (Almería) por la presunta compra de votos durante las elecciones municipales de mayo de 2023.

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, Cayuela se suma a la lista de investigados en este caso, en la que también figura su hermano Francisco, junto a una tercera persona.

Los hermanos Cayuela declararon el pasado 11 de diciembre en calidad de investigados dentro de las diligencias previas que instruye la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera. La investigación trata de esclarecer si existió una trama organizada para alterar el resultado electoral mediante el pago de dinero a cambio de sufragios.

El procedimiento judicial se sustenta, entre otros elementos, en un atestado de la Policía Judicial del que se desprenden "nuevos indicios" y en el que constan testimonios de ciudadanos que habrían reconocido en sede policial "haber recibido dinero a cambio de su voto" en los comicios de 2023.

La toma de declaración de los investigados se produce meses después de que el juzgado acordase, el pasado julio, "apurar la investigación" mediante la citación de siete testigos considerados clave para determinar la "naturaleza y circunstancias del hecho".

Estas testificales, programadas para agosto, buscaban arrojar luz sobre la supuesta entrega de cantidades que oscilarían entre los 50 y los 100 euros por voto.

La denuncia original fue interpuesta, entre otros, por el actual alcalde de la localidad, Salvador Hernández (Cs), quien ejerce la acusación particular.

Felipe Cayuela, que ganó las elecciones de 2023 bajo las siglas del PP y fue depuesto posteriormente gracias a una moción de censura de Cs y PSOE, abandonó dicha formación el pasado mes de julio y actualmente mantiene su acta como concejal en el grupo de los no adscritos en la corporación municipal.