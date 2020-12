Famosos que han sido protagonistas (para mal) en 2020: las polémicas más sonadas

Entre tanta plataforma de streaming, se ha abierto paso otro tipo de entretenimiento que también ha hecho su agosto en 2020. Muchos famosos han reclamado su papel protagonista, y en estos casos no han salido favorecidos. Han sido ‘las estrellas’ de las polémicas de este año.

Ellen DeGeneres: cómo su buena fama se volvió en su contra

J.K. Rowling, acusada de transfobia

Miguel Bosé da el cante

Si los últimos acontecimientos en la vida de Kanye West desdibujaron la figura musical que fue, a Miguel Bosé le ha pasado lo mismo con sus teorías de la conspiración sobre el coronavirus, las vacunas y las mascarillas. Desde que animó a la gente a manifestarse en una convocatoria negacionista a la que él no asistió, pocos le toman ya en serio.

Shia LaBeouf: “Mi historial es hacer daño a quienes están cerca”

Las cantantes Sia y FKA Twigs denunciaron públicamente al actor por abusos físicos y mentales, tal y como declararon al diario The New York Times, donde el actor dijo que no tiene “excusas” para su alcoholismo y agresividad.