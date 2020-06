Fernando Simón explica sus problemas para salir a la calle

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado este viernes que apenas sale a la calle, por lo que no puede tener una “apreciación personal” sobre si la ciudadanía esta cumpliendo las normas en la desescalada.

“Yo apenas salgo a la calle. Puedo hablar de los comentarios que oigo al rededor. Por lo poquito que veo, porque además mi confinamiento va dudar un poco más porque apenas puedo caminar por la calle, sí parece que hay más gente en la calle para la fase en que estamos”, ha explicado.

El experto ya explicó en una entrevista con la revista Desnivelque se encuentra “en una situación en la que salir a dar un paseo es complicado”. “Y eso que ahora se puede, pero bueno, la gente me reconoce mucho por la calle y, quieras que no, eso me agobia un poco”, admitía.

Simón ha apuntado que también da la sensación de que la gente “es consciente” de los riesgos y de lo que debe hacer. “Hay grupos que no respetan todas las medidas de seguridad, pero creo que hay todavía una percepción suficiente del riesgo para que no se relajen las medidas demasiado”, ha celebrado.

El experto ha admitido que “es normal” que haya periodos en que haya “un poco más de relajación”. “Puedo entenderlo, aunque preferiría que no los hubiera. No puedo decirles mucho más porque no tengo datos personales por observación”, ha zanjado.