Guardiola destituye a su chófer, que también es su primo, tras conocer que tenía una condena por violencia de género

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola

El Gobierno extremeño ha destituido este miércoles al chófer de la presidenta, María Guardiola, tras conocer que este trabajador fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género, hecho del que no tenía conocimiento la jefa del Ejecutivo regional, según un comunicado remitido a EFE por la Junta de Extremadura.

El consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ya expuso a primera hora de la mañana que el chófer sería cesado de forma inmediata en el momento en el que el Gobierno confirmara dicha condena, la cual se ha conocido a través de una información publicada por 'ElPlural.com' y de la que se ha hecho eco el PSOE.

Según este medio de comunicación, el chófer está condenado por violencia de género contra su expareja a seis meses de alejamiento, treinta días de trabajo comunitario y retirada del permiso de armas.

Según refleja dicho comunicado, la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de "una condena por coacciones leves" relacionada con este trabajador.

Ha sido el propio trabajador quien ha informado este miércoles a María Guardiola de esta situación mediante un correo electrónico y, posteriormente, en una conversación telefónica, en la que, según el citado comunicado, ha reconocido "la condena por coacciones leves, ya cumplida, y ha pedido disculpas por no habérselo comunicado con anterioridad".

El trabajador se ha puesto de manera inmediata a disposición de la presidenta, y ante esta situación, "se ha procedido a su cese".

El PSOE no cree que no supiera nada

Miguel Ángel Gallardo, candidato por el Partido Socialista a la Junta de Extremadura. Europa Press via Getty Images

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado "poco verosímil" que la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, se haya enterado este miércoles de la condena de su conductor.

Gallardo ha señalado que "lo que sobrevuela a estas horas" es desde cuándo sabía la presidenta este hecho, ya que "hace ocho meses que hubo esa condena por maltrato y, por lo tanto, parece poco verosímil que la presidenta no supiera nada".

En este sentido, Gallardo ha mostrado su "tolerancia cero contra la violencia machista" y ha dicho que "siempre con la víctima", a lo que ha añadido que Guardiola debe despejar la "duda" de desde cuándo tenía conocimiento de la condena de su conductor, ya que lo que se está "viendo es muy grave".

Así, ha incidido en que la presidenta de la Junta de Extremadura "ha convivido con un maltratador, que no era una denuncia anónima, que no era una denuncia anónima, sino que era una denuncia que estaba dentro del sistema VioGen".

"¿Quiere decir esto que si no hubiera habido un medio de comunicación que se hubiera hecho eco de ello no hubiera la presidenta dicho nada?. ¿Lo ha amparado, lo ha protegido? ¿Realmente ha amparado a este conductor que ahora se sabe que es un maltratador condenado?", se ha preguntado el socialista.

Del mismo modo, Gallardo ha confesado que le "preocupa" y le "atormenta" que en el comunicado en el que la Junta de Extremadura ha informado sobre el cese se hable de que son "coacciones leves".

"La violencia de género nunca es leve. Nunca se puede justificar, nunca. Por lo tanto, me parece muy grave y la presidenta tiene que dar la cara. No se puede esconder ante un hecho como este", ha asegurado, además de recordar que la 'popular' hace unos días "estaba dando lecciones a otros partidos políticos".

En este sentido, ha insistido en que, como ha mantenido en otras ocasiones, "la violencia no es impermeable a ningún partido, el acoso no es impermeable a ningún partido, lo que realmente importa es la respuesta".

"Y a mí me preocupa el silencio de Guardiola, porque no sé si la respuesta es que se ha enterado hoy y eso sería un gran problema o lo que es peor, que lo ha amparado durante ocho meses", ha concluido.