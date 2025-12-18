El discurso de Letizia que no deja de verse: "Pensáis lo mismo que yo porque no soy la única que tiene esa pedrada"

La reina Letizia estuvo este miércoles en el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la Fundación de Español Urgente (FundéuRAE), que se celebró en la sede de la Real Academia Española (RAE), y dejó una intervención que ha tenido una gran difusión y acogida en redes sociales. En ella, la monarca defendió la buena gramática y la defensa de la literatura.

"Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea: una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa y esas tildes inexistentes", comenzó diciendo.

Letizia bromeó con que la estaba mirando, pero que opinaban igual: "Pensáis lo mismo que yo porque no soy la única que tiene esa pedrada. Por eso me gusta estar entre vosotros y, por eso, quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje, el rigor, la exactitud rica y mullida de las palabras, la corrección flexible".

"También a esas voces hispanohablantes que son tan diversas y al cariño por una materia, la de las palabras, que es resistente y delicada a la vez, casi infinita, pero que es la que nos ayuda a expresarnos a nosotros mismos y a comprender lo que nos rodea. Una materia que, por cierto, se hace más densa, más rica, más útil, cuanto más se lee, sobre todo, libros", añadió.

La reina aseguró que "sabéis mucho de manuales de estilo, pero también y sobre todo sabéis cómo ayudar a menudo con urgencia a los redactores de los medios de comunicación y a la población en general a hacer un mejor uso del idioma".

"FundéuRAE, sigue siendo la historia de un éxito"

Durante su discurso, ha explicado que "FundéuRAE siguió afinando y sigue afilando esas herramientas, que son las palabras, para ayudarnos a hacer la realidad más transitable". "Eso lo dijo en su momento José Antonio Marina, que es uno de los profesores que, junto a otros expertos en la vida y en el lenguaje, ha dejado su huella en los seminarios de FundéuRAE. Estaba pensando que ese es uno de mis privilegios, ir a los seminarios de FundéuRAE en San Millán de la Cogolla", reconoció.

Finalmente, acabó añadiendo otro privilegio que tiene: "A lo mejor no os lo parece, pero es el de dedicar mucho tiempo a la página web de FundéuRAE y estar deslizándome, desplazándome, iba a decir hacer scroll, pero Fundeu no lo recomienda, por esas consultas de los usuarios, por las recomendaciones, las conclusiones que sacan, así como por los especiales y los microespacios de Radio 5".

Por último, acabó destacando que "FundéuRAE, sigue siendo la historia de un éxito, porque es una institución que soluciona problemas lingüísticos" y reflexionó diciendo que "habría que pararnos a pensar qué significa la relevancia que tiene lo de solucionar problemas lingüísticos".