Un psicólogo da una respuesta argumentada a las sonadas palabras de Rosalía sobre el feminismo

Àlex Letosa, psicólogo y logopeda experto en educación y crianza y director del Centro Camina, en Barcelona, ha dado una razonada respuesta a la cantante Rosalía por unas sonadas palabras que ésta ha hecho sobre el feminismo.

"No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un -ismo pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas", afirmó la artista en una entrevista en Radio 3.

Tras ello, Letosa ha sido muy claro: "Pues yo os digo algo sobre esto: no hace falta ser perfecta par defender la igualdad, no hace faltar cumplir un manual para defender la igualdad, no hace falta sentirse pura ideológicamente".

El psicólogo responde también a aquellos que dicen cosas que "ni machismo ni feminismo, la igualdad": "Es un error porque el feminismo es la igualdad. Lo que importa es cuestionar las desigualdades, revisar los privilegios, dejarse atravesar por ideas que buscan justicia".

El feminismo como "proceso" y no como carnet

"El feminismo no es un carnet, es un proceso, un camino lleno de contradicciones, de aprendizajes y de errores y quizá eso, precisamente eso, es lo más honesto que se puede decir hoy", asegura Letosa.

Lo que está claro es que cada palabra que pronuncia Rosalía, tanto en España como en el extranjero, se analiza con lupa, sobre todo tras el éxito absoluto de Lux, su último disco que ha conseguido las alabanzas de medios tan prestigiosos como el Financial Times o el New York Times.

Joshua Barone, editor del de este último periódico especializado en música clásica y danza, señaló que el disco "tiene tintes operísticos" pero se preguntaba si "es realmente una ópera".

Las alabanzas del 'New York Times'

"Este enfoque total y abarcador de la música clásica es representativo del álbum en su conjunto: 18 pistas (en la versión física) que se extienden, adoptando género tras género, a menudo dentro de la misma canción, golpeando y acumulándose como una avalancha de sonido y sensación", aseguró Barone, quien señalaba que Rosalía "utiliza ambas formas para transmitir una magnitud y una emotividad extremas, sin comprometerse con ninguna de ellas": "En definitiva, ha creado un álbum pop con un gran presupuesto".

En autor de The New York Times, tras analizar canción por canción, acababa sacado una conclusión rotunda: "Rosalía se lo está pasando en grande".