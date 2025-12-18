Una profesora de Primaria impresiona con los resultados tras mandar este ejercicio a sus alumnos 

Los métodos de aprendizaje más novedosos y revolucionarios suelen compartirse en redes sociales por parte de los profesores que los ponen en práctica, especialmente en cursos que se imparten en los colegios e institutos.

Por ejemplo, en los últimos días la docente, escritora y psicopedagoga Alejandra Fernández ha publicado en su perfil de X la respuesta que ha tenido por parte de sus alumnos de Primaria a la práctica que había planteado y que tiene que ver con ese aprendizaje visual.

"Termina el dibujo. Agrega todos los detalles que quieras para completar este dibujo. Puedes convertirlo en cualquier cosa excepto en 6 y 7", se puede leer en el enunciado que ha planteado, junto a dos recuadros en los que se ven esos dos números, el seis y el siete.

La profesora ha compartido ese enunciado junto a tres fotos de tres resultados diferentes. "Y para estos días que estamos todos un poco dispersos...una actividad que les engancha...con el famoso 6-7 😅", ha escrito en su perfil de X.

El ingenio de los alumnos

Entre las respuestas que le han dado por ejemplo se puede ver a un estudiante que ha dibujado con el seis el rostro de una elfo navideña con el gorro aprovechando la forma, mientras que con el siete los ha transformado en las 'T' del término "matemáticas", que ha metido en la frase "matemáticas aman la Navidad".

Otro alumno, por su parte, ha optado por unos resultados más deportivos y el número 6 lo ha convertido en un balón de fútbol en llamas, mientras que la figura del 7 le ha servido para realizar el cuerpo de uno de los futbolistas que hay en un futbolín.

Además, la docente ha querido añadir una tercera respuesta, de otro estudiante que para el 6 lo ha transformado en un pájaro, con alas y un pico con el que come. Por último, la contestación que ha dibujado en la casilla del número 7 ha sido la de un reloj de arena.