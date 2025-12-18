Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sale a la luz a lo que se dedica Miguel Urdangarin en el trabajo que desveló su padre: esto es lo que hace el Borbón que rompió moldes
El tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin sorprendió con la elección de su carrera y también con su empleo.

Guillermo Álvarez Corrales
Miguel Urdangarin en la boda de Theodora de Grecia y Matthew Kumar en Atenas
Miguel Urdangarin en la boda de Theodora de Grecia y Matthew Kumar en Atenas.Europa Press Entertainment

De Miguel Urdangarin sabíamos que estudió Biología Marina en Reino Unido, concretamente en Southampton. También que al terminar la carrera se tomó un año sabático que no salió como esperaba al sufrir una lesión cuando realizaba un curso de monitor de esquí en los Alpes suizos. Se mudó a Madrid, concretamente a La Zarzuela, donde viven la reina Sofía e Irene de Grecia, y comenzó unas prácticas profesionales. No se supo ni dónde, ni cuánto tiempo estuvo allí.

Desde entonces hemos ido viendo al tercer hijo de la infanta Cristina en partidos de balonmano de su hermano Pablo, en acontecimientos familiares y en salidas privadas con su novia, Olympia Beracasa, una joven venezolana a la que conocía de su colegio en Ginebra y con la que reconectó en Madrid.

Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa en Madrid en junio de 2025
  Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa en Madrid en junio de 2025.GAA

No sabíamos sin embargo si realmente la capital de España seguía siendo su centro de operaciones, si seguía trabajando, estaba a la búsqueda de empleo o si cursaba un máster. Teniendo en cuenta que ha vivido en España, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido y que su familia está repartida por varios puntos del viejo continente, todo podía ser posible.

Y entonces llegó la entrevista de Iñaki Urdangarin, en la que el exjugador de balonmano se sinceró con su amigo Jordi Basté en La2Cat. Habló sobre su paso por la cárcel, reconoció que su mayor pérdida en esa oscura etapa fue la infanta Cristina, y por supuesto mencionó a sus hijos. Al comentar lo que hacía cada uno de ellos reveló algo que no sabíamos: "Miguel está en Madrid trabajando en un fondo de inversión".

Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía
  Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo.Sergio R Moreno

¿Qué estaba haciendo un biólogo marino, un amante de las ciencias del mar, en un fondo de inversión? ¿Había sucumbido al interés de muchos Borbones por las finanzas? No parece que sea así.

Como señala Vanitatis, el fondo de inversión en el que desarrolla su labor tiene perfil tecnológico y trabaja con proyectos de investigación, biodiversidad y sectores científicos. Y es ahí donde encaja el sobrino de Felipe VI, que ha sido contratado porque este fondo necesita personas que evalúen proyectos en ciencia o sostenibilidad ambiental, algo en lo que tiene mucho que aportar por su formación, conocimientos e intereses.

Miguel Urdangarin en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysí Vardinogiannis
  Miguel Urdangarin en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysí VardinogiannisEuropa Press Entertainment

Nacido en 2002, y por tanto en el inicio de su desarrollo profesional, Miguel Urdangarin está en un periodo de adaptación en el fondo de inversión, donde ambas partes parecen satisfechas. Como bien dijo su padre, Miguel trabaja en Madrid, concretamente en la sede que la compañía tiene a las afueras.

Antes de esto había estado colaborando con la Ocean Born Foundation para trabajar en proyectos de conservación marina, lo que parece ser la pasión de este Borbón con un perfil muy diferente al de otros miembros de la dinastía, y más parecido a su familia paterna, donde hay médicos y una química.

Los dos Borbones 'versos sueltos' con un trágico final

Repasando los currículums de su familia materna, suelen interesarse por carreras relacionadas con el mundo de la empresa o las relaciones internacionales y no de la ciencia. Hubo dos ejemplos que podían haber roto por moldes, pero la desgracia se cebó con ellos.

La reina Victoria Eugenia con su madre, la princesa Beatriz de Reino Unido, y sus hijos Jaime, Beatriz, María Cristina, Juan y Gonzalo en 1928
  El infante Gonzalo con su madre, la reina Victoria Eugenia, su abuela Beatriz del Reino Unido, y sus hermanos Jaime, Beatriz, María Cristina, Jaime y Gonzalo en 1928.Getty Images

El infante Gonzalo, hijo menor de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, comenzó Ingeniería Agrónoma en la Universidad de Lovaina. No duró mucho allí porque desgraciadamente falleció en agosto de 1934 a los 19 años tras sufrir un accidente de coche cuando viajaba con su hermana, la infanta Beatriz. Aunque ambos salieron ilesos, la hemofilia que sufría el benjamín de Alfonso XIII y Ena le llevó a la muerte poco después.

En la siguiente generación había muchas esperanzas puestas en el infante Alfonso, hermano pequeño de Juan Carlos I. Tanto es así que le apodaban 'senequita'. Desgraciadamente su vida se truncó el jueves santo de 1956 cuando falleció de forma accidental mientras jugaba con una pistola cuyo gatillo fue apretado por el rey Juan Carlos.

