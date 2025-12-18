El jefe de redes de Vox presenta su dimisión tras ser denunciado por acoso sexual a un militante cuando era menor

El responsable de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha comunicado su renuncia al cargo y baja del partido tras conocerse una denuncia por acoso sexual a un militante cuando éste tenía 16 años, a la vez que ha defendido que demostrará su inocencia y ha acusado a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.

En un mensaje publicado en la red social 'X' Esteban ha relatado que el pasado 30 de noviembre denunció que Jaime Hernández y Pablo González Gasca, dirigentes de la organización juvenil, "se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan en Revuelta".

"Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia", ha señalado Esteban.

El diario ABC y El Mundo se han hecho eco de la denuncia que presentó un militante de Vox y de Revuelta por presunto acoso sexual contra el responsable de redes sociales del partido. Estos hechos habrían ocurrido en el año 2023, cuando el denunciante tenía 16 años y era, por tanto, menor de edad.

La información recoge mensajes insistentes de Esteban con la presunta víctima para quedar, a lo que el joven accedió. En una de estas citas, el jefe de redes sociales de Vox presuntamente realizó tocamientos "con ánimo sexual y libidinoso". El denunciante, que tiene ahora 18 años, también habría dicho a la Policía que hay al menos dos casos más con menores.

Acusaciones a Revuelta

En su publicación, Esteban ha abundado en que la denuncia se pone contra él "dos años después de los supuestos hechos", pero "solo unos días después" de que exigiera "conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta". "Cualquiera puede ver la relación", ha apuntado.

Dicho esto, ha anunciado su baja inmediata como militante "para no dañar a Vox" y ha dejado sus responsabilidades laborales en la formación política, a la que se unió en 2014. "Nada de esto tiene que ver con el partido. Es solo el empeño de Jaime y Pablo por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno", ha reiterado.

Por último, el hasta ahora responsable de redes sociales en Vox ha reafirmado que demostrará su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual. "Dudo mucho que otros puedan hacer lo mismo", ha zanjado.