El chef José Andrés visita Valencia y manda un mensaje directo al Gobierno y a la Comunidad Valenciana

El popular chef José Andrés ha visitado la localidad de Paiporta, en Valencia, más de un año después de la trágica fecha de la DANA, que asoló a la región el 29 de octubre de 2024 y que dejó 238 personas fallecidas, así como millones de euros en pérdidas económicas.

"Visitando Valencia y los municipios afectados por la #DanaValencia y me sorprende la lentitud con la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el gobierno de la Comunidad Valenciana activan los planes y ayudas para arreglar el barranco del poyo como prioridad nacional… Podría volver a suceder y es inexplicable la falta de urgencia que la gente percibe….", ha escrito.

El chef, además, se ha grabado mientras caminaba por las calles de la ciudad dejando este mensaje: "Vengo de ver el mercado, muchos comercios ya abiertos, pero aún queda mucho por hacer. Ya hay varias tiendas dentro del mercado, hay que arreglar unas goteras que vienen ya de problemas estructurales del pasado, pero es bonito ver que muchas de las tiendas han abierto".

"El problema principal que veo es que lo importante es que hay que arreglar es el barranco del poyo y está todo muy lento. Creo que en lo que dependa del Ministerio de Transición Ecológica, hay que tratar esto como la emergencia, que es en cuanto a permisos y demás para todo tipo de obras, licitaciones, proyectos, planes".

José Andrés ha afirmado que "tanto Gobierno Central como el Gobierno autonómico tienen que hacer mucho más para que las cosas sucedan con más rapidez". "A día de hoy, hay muchos proyectos que todavía no están ni comenzados y no puede ser. Sobre todo, lo que tendría que ser la obra más importante de España, que es arreglar el barranco del poyo, ahí tendría que haber máquinas de arriba a abajo, arreglando todo para que nunca suceda más una dana", ha insistido.

Ha exigido una mayor colaboración institucional

El cocinero y propietario de World Kitchen ha pedido que "a ver si le metemos mucha más prisa a lo que tiene que ser". "Esa es la obra más importante de España y ya no tendríamos que haber tenido el proyecto, el plan aprobado y la licitación", ha añadido, pidiendo que debería de haber "cientos de personas, sino miles, trabajando para que esas obras se hagan como si fueran las pirámides de Egipto".

"No sé a qué esperamos. Nuestros líderes no sé a qué esperan y no sé qué hacen porque tendrían que trabajar juntos en nombre de la gente, que es lo único que esperan, que los gobernantes y los líderes trabajen para ellos. Me da la sensación que a veces es al revés", ha rematado resignándose con un "hay mucho por hacer porque esta gente se merece mucho más".