"Hablar es gratis": lo que Cavadas dijo de esta frase de Sánchez y que ahora muchos recuerdan

No es el único mensaje que se le ha vuelto en contra al cirujano, una eminencia en su campo y autor de verdaderas proezas que han mejorado la vida de muchas personas.

Una sentencia de Cavadas sobre la duración de la pandemia y la llegada de las vacunas también se ha viralizado en los últimos días. El doctor comentó en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, que “es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada”.

“También depende de lo que entendamos por vacuna, porque todo se está fiando, no, es que cuando esté la vacuna todos felices y tal y cual y pobres perdices, porque no quedará ni una, todo el mundo a comer perdices. Pero, en cuanto esté la vacuna, dices, un momento, ¿qué entendemos por vacuna? Si usted lo que quiere es una vacuna testada, bien testada, con una fase 3 como dios manda y un inicio de la 4 después. Me refiero a una vacuna como se sacan los medicamentos. Eso son años, no son meses”, dijo entonces Cavadas.