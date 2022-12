Indignación en Twitter por la indecente proposición que le han hecho para conseguir trabajo

Cuando estás buscando trabajo y te encuentras con un...... No sé si en realidad tendrá un negocio o pone ofertas solo para hacer esto, aún así la compi ya lo ha denunciado. pic.twitter.com/LyPgS52iWf

Nada más empezar a hablar, él ya le insinúa lo que tiene que hacer para conseguir el puesto laboral: “Está la cosa muy difícil porque tengo muchas chicas guapas a las que les urge el trabajo. ¿Entiendes, guapa? Muchas me ofrecen pasar un rato con ella a cambio del trabajo”.

La trabajadora, sin pensárselo dos veces, le dice que ella no le va a poder ofrecer eso. Ante la negativa, le vuelve a asegurar que depende solo de ella conseguir o no el puesto: “Si tengo a algunas que me lo ofrecen, se lo doy a ellas. Entiéndelo, guapa”.