Adiós al 'doomscrolling': por qué la generación Z está cambiando el móvil por crucigramas y lana

Los millennials y la generación Z están poniendo de moda un nuevo complemento: los bolsos analógicos. Y, al contrario de lo que se nos puede venir a la cabeza, lo importante de esta nueva tendencia no es el bolso en sí, sino lo que alberga en su interior: actividades como crucigramas, libros de lectura, o herramientas para tejer son algunos ejemplos.

De esta forma, los jóvenes dicen sustituyen el teléfono móvil y el 'doomscrolling' (el hábito compulsivo de consumir noticias negativas de forma masiva a través de las redes sociales) por aquellos más tradicionales.

La idea es sencilla. La bolsa debe contener lo necesario para que las personas que lo lleven no necesiten entretenerse con el uso del teléfono móvil, sino con otros hábitos algo más saludables. "Nuestros teléfonos tienen todo lo que uno podría desear, así que necesitamos una alternativa a mano para llenar ese vacío", señala David Sax, autor de 'The Revenge of Analog'.

El término ha sido acuñado por la creadora de contenido Sierra Campbell, quien asegura a través de una publicación compartida en la red social TikTok, donde acumula más de 200.000 reproducciones, que su mayor miedo es "acostarme en mi lecho de muerte y arrepentirme de todo el tiempo que pasé con el teléfono".

"Si buscas noticias en tu teléfono, lleva un periódico en tu bolso", afirma Campbell, que recomienda para el entretenimiento en su lugar un "buen libro". "Para inspirarte creativamente, busca herramientas para dibujar o tejer. Es como hacer ejercicio: cualquier actividad que hagas es la mejor opción", agrega.

Mientras tanto, el profesor de psicología y comunicación científica en la Universidad de Bath Spa, cree que en vez de ser adictos al teléfono móvil lo que ocurre es que hemos desarrollado hábitos en torno a su uso y espera que este tipo de bolsos provoque "un cambio en la forma en que las personas entienden su relación con la tecnología".

"Tenemos autonomía y control sobre lo que hacemos con nuestro tiempo", cree Etchells, que agrega que "si no estás satisfecho con cómo usas tu teléfono o las redes sociales, es fantástico que la gente empiece a pensar en las opciones disponibles y en cómo podemos facilitar el acceso a ellas".