Un doctor en economía mira con lupa la actual deuda pública española actual y destaca cuál es "el problema" y de qué depende para ser sostenible

Daniel Fuentes Castro, doctor en economía por la Université París Nanterre y profesor de la Universidad de Alcalá, ha mirado con lupa la deuda pública española actual y ha compartido su visión, destacando, sobre todo, el "problema" real de esta deuda.

Lo ha hecho en una conversación con Aimar Bretos en Hora 25, programa radiofónico de la Cadena SER en el que es habitual colaborador. En el último trimestre del año 2025, España ha marcado un nuevo récord alcanzando los 1,7 billones, según los datos del Banco de España.

A pesar de ello, es gracias al crecimiento económico del país que la ratio de deuda sobre el PIB (Producto Interior Bruto) ha caído hasta el 103,2%, nada más y nada menos que un descenso de dos décimas si lo comparamos con el trimestre anterior y un punto menos respecto a hace un año.

La administración central cerró el año 2025 alcanzando 1,57 billones de euros, acumulando el mayor grosor de la deuda, mientras que las comunidades autónomas han reducido el endeudamiento en 4.001 millones hasta los 338.804 millones.

¿Es mucho? ¿Es poco? El doctor responde

Para Fuentes, evidentemente es "una cifra elevada", aunque se ha reducido 20 puntos respecto a la mayor cifra, el 121% durante la pandemia por el COVID-19. "Yo creo que es una reducción muy notable en apenas cuatro años, pero fíjate que la referencia de los tratados europeos está en el 60% del PIB, y casi todas las economías estamos muy por encima", ha expresado.

Sin duda, ese objetivo ya no es viable, al menos en un "horizonte cercano". Es importante tener en cuenta la idea de si la deuda es sostenible o no, según el doctor.

"Tú puedes tener una deuda elevada, pero si la puedes pagar fácilmente, pues no te genera un problema... El problema lo tienes cuando no puedes abordar esa deuda, sea grande o sea pequeña, lo que te importa es afrontar la deuda", ha razonado.

Una deuda pública... ¿Sostenible?

El doctor ha comentado que hay unas "condiciones técnicas de sostenibilidad" de la deuda pública que dependen del nivel, pues si tienes poco siempre es mejor que mucho, pero también depende de varios factores:

El crecimiento de la economía.

Los intereses , "así como de una familia depende del Euríbor".

, "así como de una familia depende del Euríbor". El déficit primario: "La diferencia entre ingresos y gastos ejecutados, presupuesto ejecutado...".

Los países europeos con más deuda

Eurostat ha recopilado datos para hacer una lista de los países que representan los ratios más elevados de deuda pública sobre el PIB: