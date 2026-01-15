Pocos han descrito lo último de Rosalía como lo ha hecho el tenor José Manuel Zapata: la comparación que hace es de valor

El tenor español José Manuel Zapata, conocido artísticamente como Zapata Tenor, ha hecho una de las descripciones más significativas de los últimos meses del último trabajo que ha realizado la cantante catalana Rosalía: el disco Lux.

Rosalía puso el mundo de la música patas arribas el pasado mes de noviembre cuando estrenó su nuevo disco de 18 canciones, volviéndose la comidilla durante semanas, llegando a ser incluso la figura central en LOS40 Music Awards 2025. Tuvo una ola de reacciones tremenda, desde usuarios de las redes sociales hasta figuras reconocidas de la música y la política, como Pedro Sánchez.

Pero sin duda ha sido Zapata Tenor quien la ha descrito poniendo a la cantante catalana en valor, sobre todo porque ve que actualmente el mundo musical es "muy mediocre". En el episodio 141 de Pausa, del periódico El Confidencial, la ha llenado de elogios.

La comparación del tenor es significativa

Para Zapata, lo que ha hecho Rosalía "es como el milagro de los panes y los peces: ¡ha sacado un disco completo!". Para más inri, ha destacado que, además, "le ha pedido a la gente que lo escuche... Y la gente lo está escuchando".

Preguntado sobre qué le ha parecido el nuevo disco, ha sido igual de sincero que desde el principio. "Pues en el mundo que vivimos, de mediocridad musical absoluto, pues es, vamos... Ella es Beethoven, como el que dice", ha comparado.

Rosalía es, para él, una artista que, al final, "hace cosas diferentes". Pone en valor la música clásica que ha utilizado en algunas de las canciones: "Es verdad que esto que hace ella de las cuerdas lo hacía hace ya años, que hay otros artistas que han usado esos mecanismos, pero dentro de lo que hay... Tú me contarás".

Lo más popular de Rosalía hasta el momento

Hasta el momento, la plataforma de Spotify recopila constantemente cuáles son los temas más populares del momento. La primera, ahora mismo, es muy evidente, pero hay sorpresas. De mayor a menor, estas son las 10 canciones más populares:

La perla

Berghain

Reliquia

Sexo, Violencia y Llantas

Dios Es Un Stalker

BESO

Divinize

DESPECHÁ

La Yugular

Porcelana

