Benjamín Prado da la campanada al subrayar algo sobre Julio Iglesias que a muchos les incomoda decir ahora

El escritor Benjamín Prado, Premio Andalucía de Novela y Premio de Ensayo y Humanidades José Ortega y Gasset, ha dado su opinión, que está siendo difundida con mucha rapidez, sobre el caso de Julio Iglesias. Eso después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante a raíz de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe

"A este hombre se le ha reído que fuera un truhan toda la vida. Truhan según el diccionario de la RAE es una persona sinvergüenza que vive de engaños y estafas", ha recordado Prado en una intervención en Más Vale Tarde, el programa de las tardes de La Sexta.

"Se le ha reído mucho cuando salía al escenario y decía: 'Me he acostado con 3.000 mujeres'. Se le han reído mucho las gracias cuando dijo: 'Yo tengo que hacer el amor tres veces al día, a ser posible con tres mujeres distintas'. Se le han reído mucho las gracias cuando al subir a un escenario diciendo: 'Yo antes de dar un concierto siempre tengo que echar un polvo porque, si no, no me sale bien el concierto", ha recordado el escritor.

"Cosas bastante rijosas"

"Esas cosas, que en mi manera de ver la vida son bastante rijosas, bastante espesitas, se le han reído. Y ahora nos damos cuenta de que detrás de esas historias había algo mucho peor. Desde luego que impensables. Yo tampoco pensaba que la cosa llegara a donde ha llegado si es que se demuestra que es así", ha apuntado.

Prado también ha dado una respuesta sonada al tuit en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunciaba sobre este caso: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

"Aparecen denuncias gravísimas de abuso sexual y acoso laboral contra Julio Iglesias -que tiene tanto derecho como cualquiera a la presunción de inocencia, pero que es acusado de actos gravísimos- e Isabel Díaz Ayuso pone este tuit. Antes de que lo tenga que borrar, aquí lo dejo", ha resumido el escritor.

La clave: el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles y el hecho sea punible en el lugar en el que se produjo; que el acusado no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero y si lo ha sido, que no haya cumplido condena; y que el agraviado o la Fiscalía interpongan querella.

Antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.