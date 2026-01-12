Jakob, experto en minerales: "Da la impresión de que Groenlandia puede resolver los problemas del mundo entero, pero sus minerales se encuentran también en otros lugares"

Tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela en la que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país sudamericano, el próximo objetivo de Donald Trump es Groenlandia, una isla de soberanía danesa. La propia Casa Blanca confirmó la pasada semana que contempla el uso del Ejército entre las "opciones" para hacerse con su control.

Aunque el presidente norteamericano ha señalado que EEUU necesitaría a Groenlandia por motivos de seguridad, la realidad es que la intención de Trump es hacerse con los recursos naturales con los que cuenta la isla.

En concreto, Groenlandia dispone en su territorio de grandes yacimientos de minerales que son muy valiosos para sectores estratégicos como el tecnológico o la industria de defensa.

Sin embargo, Jakob Keiding, director del Danish Mineral Intelligence Centre (D-MIC), ha destacado, en declaraciones a la revista sueca Ny Teknik, que no hay que sobrevalorar los recursos existentes en Groenlandia.

El experto en minerales ha expresado que "a veces da la impresión de que Groenlandia puede resolver los problemas del mundo entero, pero sus minerales se encuentran también en otros lugares".

Al respecto, Jakob Keiding ha subrayado que "el problema es más bien que la producción mundial se concentra en determinados países, como China. Y una mina con metales raros en Groenlandia no resuelve este problema si el mineral se envía a China".

Groenlandia envía un aviso a Trump (y a la OTAN)

Ante la amenaza hacia su soberanía, el Gobierno de Groenlandia ha lanzado un aviso a Trump este lunes a través de la publicación de un comunicado en el que ha resaltado que "no puede aceptar que se hable de que Groenlandia pueda ser ocupada por los EEUU". Además, el Ejecutivo ha recordado en la nota que "somos parte de la OTAN y nuestra defensa está en sus manos".

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha publicado otro comunicado en el que ha dejado claro que "Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, también es miembro de la OTAN a través de la Commonwealth".