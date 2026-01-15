Isaías Lafuente necesita muy pocos segundos para sentenciar a los que defienden a Julio Iglesias

Isaías Lafuente, periodista y colaborador habitual de la Cadena SER, ha estado este jueves en La ventana, donde ha analizado la noticia de la que todo el mundo habla en nuestro país: la denuncia contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a dos de sus ex trabajadoras de sus mansiones en el Caribe.

Durante las últimas horas ha habido opiniones para todos los gustos, pero hay quienes han salido en defensa del artista español, asegurando que se trata de una campaña para desprestigiarle y que Julio Iglesias siempre ha sido "muy respetuoso con las mujeres", tal como afirmó Ana Obregón.

Una postura muy contraria a la que ha defendido Isaías Lafuente, al que solo le han hecho falta poco más de treinta segundos para desmontar los argumentos con los que defienden a Julio Iglesias.

"Vivimos en un país en el que después de presentar una denuncia de estas... hay parte de la población apelando a las denuncias falsas... veis cómo, fíjate en estas chicas, ¿Qué hacían en un bar a las 2 de la mañana, ¿Por qué denunciaron horas o días después?", ha comentado el periodista en La ventana, que ha expuesto así a los que cuestionan los testimonios de las mujeres que denuncian agresiones sexuales.

Ayuso no rectifica

Una de las más fervientes defensoras de Julio Iglesias está siendo Isabel Díaz Ayuso, quien, lejos de rectificar sus palabras, ha insistido en que no participará en el "linchamiento" y el "desprestigio" al artista español.

Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid fue una de las primeras en romper una lanza por Julio Iglesias, aprovechando de paso para atacar a la oposición en la Asamblea. "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda", dijo Ayuso en X.

A lo largo de estos días, otros personajes públicos han salido en defensa de Julio Iglesias. Cantantes como José Manuel Soto y Ramón Arcusa u otros rostros como Ana Obregón, han manifestado su apoyo al cantante, asegurando que la denuncia es una "campaña de desprestigio".