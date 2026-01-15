Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dos expertas en neuromarketing explican cómo Mercadona 'manipula' tu cerebro con lo primero que ves al entrar: "Se llama principio de licencia moral"
Es igual en todos los supermercados de la cadena. 

Un trabajador de Mercadona, en la sección de frutas y verduras del supermercado.
Un trabajador de Mercadona, en la sección de frutas y verduras del supermercado.Getty Images

Érica y Ainoa Mataix, expertas en comunicación y neuromarketing fundadoras de la empresa Niwsion, han analizado algunos aspectos interesantes para explicar cómo Mercadona conduce a sus clientes a comprar más de una forma precisa.

Las expertas subrayan en TikTok que Mercadona "no compite por precio", sino "por ocupar espacio en la mente del consumidor" y que eso es algo que se ve desde que se entra.

De hecho, en prácticamente todos los supermercados de la cadena en España (cerca de 1.600) la sección de frutas y verduras es la que está primero y lo que ven los clientes en cuanto entran por la puerta.

No es solo logística, es una decisión estratégica.

Eso, según explican las expertas, no es en absoluto casual, sino fruto de una pensada estrategia. "No es solo logística, es una decisión estratégica. Empezar la compra con una buena decisión hace que el cerebro no sienta culpa y se permita compensar con otros productos", avisan.

Las expertas apunta que esta estrategia se conoce como "principio de licencia moral". Una vez que Mercadona ha puesto esa base, "a lo largo de la tienda se eliminan marcas para limitar las alternativas, reducir el estrés y facilitar una decisión más rápida".

Aprovechar el principio de confianza y familiaridad 

Eso se conoce como "principio de la paradoja de la elección", donde "menos opciones aumentan la conversión.

"Las marcas propias son las protagonistas, pues cuando algo funciona el consumidor lo repite sin pensar. Así, controlan la experiencia y aprovechan el principio de confianza y familiaridad", señala.

El marketing que funciona porque no se nota 

Otro punto clave para Mercadona es la zona de paltos preparados, que se "presenta como una solución a momentos concretos como cuando nos falta tiempo o energía": "Mercadona busca convertirse en un hábito semanal más que en una visita puntual". 

De hecho, la compañía tiene tan claro eso que su dueño, Juan Roig, ya vaticinó hace un año que en los hogares españoles en 2050 no habrá cocinas. "Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el Listo para comer ya ganamos dinero, y continúa creciendo", aseguró sobre la sección de comida preparada para llevar de Mercadona.

Érica y Ainoa Mataix explican que otro punto clave del supermercado es la "innovación silenciosa": "Lanzan novedades, observan y sólo se quedan con lo que funcionan en ventas reales. Su marketing funciona precisamente porque no parece marketing. El que no notas, pero recuerdas". 

