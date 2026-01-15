Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Zara cerrará la primera tienda abierta por Amancio Ortega en A Coruña
Se trata del establecimiento de la calle Juan Florez. 

Uxía Prieto
Logo de Zara en una de sus tiendas

Vientos de cambio para Zara en A Coruña, la ciudad donde nació la marca. Tal y como ha confirmado la agencia EFE, fuentes de la compañía han explicado que Inditex cerrará la primera tienda de Zara abierta hace 50 años por su fundador, Amancio Ortega. 

Se trata del establecimiento que ocupa los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez de A Coruña y está previsto que eche el cierre el próximo 30 de enero. La mítica tienda se inauguró el 9 de mayo de 1975 y el resto es historia

Según EFE, esta decisión ya se ha comunicado a la propiedad del inmueble y a las trabajadoras de la tienda, once en total, que serán reubicas en otros establecimientos de la firma en A Coruña. 

Esta tienda mítica fue precisamente una de las protagonistas del 50º aniversario de la firma el año pasado. Además de conciertos o colecciones exclusivas, la marca emblema de Inditex reformó su primer establecimiento haciendo un homenaje a la arquitectura típica de la Marina de A Coruña.

En el establecimiento también se vendió una colección cápsula exclusiva y se instaló un pequeño café donde también se colocaron numerosas revistas que los clientes podían observar mientras acudían a la tienda. 

Menos tiendas, pero más grandes 

Según la información de EFE, la razón del cierre sería que el espacio en el establecimiento de Juan Florez se ha quedado pequeño para las necesidades de la marca. En los últimos años ha apostado por una política de menos tiendas pero más grandes, en ubicaciones privilegiadas y con todo tipo de servicios de tecnología

El ejemplo más evidente es el de la tienda de la Plaza de España de Madrid, donde Zara comenzó a implantar sistemas tecnológicos para promover la autonomía del consumidor, además de para reducir el gasto energético. 

Los planes de Zara en A Coruña 

Solo un día después del cierre, el 31 de enero, Zara abrirá un nuevo Zacaffé en la planta baja de la tienda de la calle Compostela, la más ambiciosa de la ciudad con más de 2.000 metros cuadrados y referencia para el resto de locales en toda España. 

Esta es la tienda en la que la pasada Navidad Zara montó una gran pop up navideña con un árbol de Navidad o juegos para niños. El espacio para Zacaffé se situará donde estaba hasta ahora la oficina postal. 

La apertura de esta nueva cafetería confirma que la marca gallega sigue apostando por este formato, que en España se puede disfrutar en la tienda de la calle Hermosilla de Madrid, pero que también está presente en ciudades de Japón o China.

Uxía Prieto
