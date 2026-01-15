Un politólogo destapa lo que hay detrás de la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "Juega a esas coordenadas"

Las denuncias de abusos sexuales, entre otros delitos, que ha interpuesto la organización internacional Women’s Link Worldwide en nombre de dos extrabajadoras de Julio Iglesias contra el español, han supuesto un antes y un después en la carrera del cantante (que no ha tardado en desmentir las acusaciones vertidas contra él a pesar de los duros testimonios de las afectadas y en amenazar con acciones legales).

"Me usaba casi todas las noches [...] Me sentía como un objeto, como una esclava", ha denunciado en una entrevista con eldiario.es (el medio detrás de la exclusiva tras tres años de investigación) una de las afectadas. "También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza, horrible", ha agregado la misma.

Las acusaciones de estas mujeres (que ahora investiga la Fiscalía) han acaparado la mayoría de portadas de los periódicos y han vuelto a poner el foco los abusos de poder de muchas otras figuras famosas que anteriormente han sido denunciadas públicamente (que no judicialmente en todos los casos) por hechos similares, como es el caso de Plácido Domingo.

No solo se han pronunciado al respecto los medios de comunicación, también bastantes figuras reconocidas y de peso en el panorama español, como ha sido el caso de Ana Obregón (quien defendió al cantante), de Ramón Arcusa (Dúo Dinámico), la propia Isabel Preysler (quien dijo estar en shock) o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La reacción de la presidenta madrileña, precisamente, ha sido una de las más comentadas. Entre otras cosas por defender, apenas dos días después de salir a la luz la investigación, al cantante, y relacionar su caso con las mujeres en Irán.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió la popular en sus redes sociales.

"Una batalla cultural"

El politólogo Lluis Orriols, quien ha participado en el programa 'Al Rojo Vivo', ha querido analizar sus palabras, asegurando que su defensa tiene que ver con la "batalla cultural en la vertiente reaccionaria antifeminista".

"Esto lo vemos en la reacción del presidente del Partido Popular en contraposición con la presidenta de la Comunidad de Madrid", afirma el experto, que cree que su reacción también pretende retar a su compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo. "Ayuso juega a esas coordenadas", defiende.

"Lo que se está haciendo aquí son acusaciones infundadas a un símbolo nacional. ¿Qué mezclamos aquí? Reacción antifeminista con nacionalismo. Receta perfecta para este tipo de posiciones políticas", ha sentenciado el mismo.