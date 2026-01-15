Senén, periodista asturiano, alucina al ver lo que hay en una tienda de Praga: "Almería, Albacete, Burgos... están todos, chaval"

Viajar por Europa siempre es una experiencia de lo más enriquecedora: culturas, idiomas y costumbres muy diferentes suelen ser algunos de los motivos por los que los ciudadanos europeos deciden moverse dentro del Viejo Continente. En muchas ocasiones con viaje de vuelta y en otras no.

Sin embargo, en cualquier viaje siempre existe algún momento particularmente llamativo o que hace especial ilusión. Muchas veces debido a que se visita algún lugar que se desea desde hace mucho tiempo u otras veces porque de imprevisto puedes llevarte una grata e inesperada sorpresa en el lugar menos imgainado.

Es precisamente esto último lo que le ha ocurrido al periodista e influencer Senén. Asturiano y conocido por su pasión por el fútbol, cuenta actualmente con una comunidad fiel y fortalecida en redes sociales (Tiktok, Instagram, Youtube...) Pues bien, tal y como se puede ver en uno de sus últimos vídeos, durante un viaje a Praga, capital de República Checa, se ha topado de repente con una escena totalmente surrealista.

Al entrar en una tienda -como otra cualquiera- y al inspeccionar por sus pasillos encontró una reliquia totalmente fuera de contexto. Se trata de infinidad de pequeños muñecos -aparentemente de madera- dibujados y representados con las camisetas de muchísimos equipos del fútbol español.

Desde la camisetas típicas del Real Madrid, Barcelona o Atlético hasta la de equipos que -presumiblemente- resultarían desconocidos fuera de nuestras fronteras ya que juegan en divisiones inferiores, como pueden ser el Burgos, el Hércules o el Racing -que si bien este último es uno de los históricos de España, no atraviesa su mejor momento a lo largo de su existencia-.

Nada más verlos, el youtuber decidió grabarlo para documentarlo y compartirlo con sus seguidores, además de recomendar acudir a la tienda, llamada Praguedolls, tenda especializada en deporte (NBA, NFL, fútbol, etc.)

Con su característico tono intenso y fruto de la sorpresa, Senén mostró su entusiasmo ante algo que, evidentemente, no podía imaginarse ver en una ciudad tan lejana a España como es Praga.

"¡¡¿¿Me vuelvo loco chaval, pero que hace esto en Praga??!! El Sporting en Praga. Mira, Las Palmas, Dépor, Valladolid, Valencia... bff", expresó el youtuber que se preguntaba cómo era posible "que hubiera de todos los equipos". Y tras hacer un repaso por el resto de muñecos con las camisetasdel Zaragoza, el Almería, Betis, Sevilla y una larga lista, mostró la ubicación de la tienda y su nombre: "La mejor tienda de Praga".