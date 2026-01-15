Prueba el bocadillo de huevo frito que arrasa en Antón Martín y su veredicto es tajante: "A la gente le flipa comerlo sin mancharse"

El periodista Mikel López Iturriaga, conocido como El Comidista, nombre del programa gastronómico que dirige en el diario El País, ha probado el bocadillo de huevo frito que arrasa en el mercado Antón Martín de Madrid y no ha podido decir más con menos, dando una reseña tajante.

Iturriaga acostumbra a realizar las críticas de productos, nutrición y pop con un tono humorístico muy cercano a su audiencia y esta vez no ha sido menos, pero a la hora de describir los bocadillos que ha probado ha sido más sincero que nadie.

Todo ha surgido a raíz de un vídeo publicado en su plataforma de YouTube, describiendo que, actualmente, los bocatas "viven un buen momento en la capital" y la selección que ha elegido salen del jamón y la tortilla de patatas de siempre, probando algunos más atípicos, pero que están igual o más sabrosos.

"Los bocadillos originales y trabajados se están haciendo un hueco en Madrid, y cada vez hay más sitios que van más allá de los típicos de jamón, lomo o tortilla de toda la vida...", ha expresado.

Sin embargo, recalca que "también están muy bien, pero un poco de variedad y de cariño a la hora de practicar la cocina entre pan y pan no viene mal, sobre todo un país que siempre ha visto el bocata como una comida rápida de último recurso".

El bocadillo de huevo frito en el que no te manchas

Ha destacado, sobre todo, este bocadillo de huevo frito y taquitos de jamón del local La Muñoza, en el mercado Antón Martín, dirigido por Isabel Muñoz, hija de los fundadores de la conocida La Casa del Jamón.

"Se me ocurrió el hacerle un homenaje a mi madre y ponerle El Muñozito, llevamos un año y poco con el bocadillo y a la gente le flipa, es el comer un huevo frito en un restaurante sin mancharte las manos. A veces, lo más sencillo es lo que más gusta", ha destacado Muñoz.

Iturriaga, antes de probarlo, destaca: "Pan con huevo frito, ¿qué puede funcionar mal? Es imposible". Muñoz replica que la idea es que, al meter el huevo, nunca se rompa la yema, para que cuando el cliente muerda, se rompa y se quede "todo empapado".

Hasta 9 bocadillos ha probado

En el vídeo, que ha alcanzado más de 55.000 visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas, ha probado hasta nueve bocadillos en la ruta que ha hecho por Madrid:

Verde de Pistola

de Albóndigas con tomate y albahaca de Oguis

de Muñozito de La Muñoza

de Minutejo de Pacto Raíz

de Pacto Raíz Pepito de ternera de Hermanos Vinagre

de Zapatilla de Melo's

de Pastrami de León de Petramora

de Cantábrico de Apetito House

de Súper completo de Camperos Malagueños

Los bocadillos más famosos de España

Los bocatas son uno de los productos más famosos y queridos entre los españoles. El medio especializado en gastronomía, La Española, ha elaborado una lista de los bocadillos más famosos en el país.