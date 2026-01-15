Muere Irene de Grecia a los 83 años: adiós a la inseparable hermana de la reina Sofía y dueña de una vida muy peculiar

Irene de Grecia en una fiesta de verano en la embajada griega en Madrid en 2014

Irene de Grecia ha muerto. Alteza Real, princesa de Grecia, un reino que no existe, pero también de Dinamarca, falleció el 15 de enero de 2026 a los 83 años. Así lo ha confirmado la Casa de SM el Rey en un comunicado en el que se informa que el fallecimiento se produjo a las 11:40 horas del jueves 15 de enero en el Palacio de La Zarzuela, donde residió de forma permanente durante la mitad de su vida.

Si bien su presencia solía pasar desapercibida, conforme fue envejeciendo y se volvió más dependiente, se le veía cada vez más junto a su hermana, la reina Sofía, tres años y medio mayor, pero con una salud envidiable. Fue de hecho una inseparable acompañante de su hermana.

2023, el año que marcó el comienzo de su declive

No fueron fáciles sus últimos años. En 2023 comenzó un declive lento, pero inexorable. Ese año fue brutal para los hermanos Grecia, siempre unidos y cercanos pese a los años, la distancia y las circunstancias.

Irene de Grecia junto a la infanta Cristina y sus hijos, Froilán y Victoria Federica en el funeral de Constantino de Grecia dpa/picture alliance via Getty I

El 10 de enero moría a los 82 años Constantino II, último rey de los helenos. Su estado se había deteriorado gravemente en sus años finales hasta que se produjo un deceso que llenó de dolor a su familia.

Meses más tarde las cosas empezaron a ir mal para Irene de Grecia. Comenzaron los olvidos y las confusiones que iban más allá de las propias de cierta edad. Sufría un deterioro cognitivo que se fue agravando conforme avanzaba el tiempo.

La reina Sofía e Irene de Grecia en el Premio BMW de Pintura 2023, última edición a la que asistió la princesa Irene Europa Press via Getty Images

Su movilidad también se resintió y era frecuente que apareciera en silla de ruedas. Pese a ello seguía viajando a Mallorca y a Grecia y acompañando a su hermana en todo lo posible, hasta que ya no pudo más, incluso en actos oficiales como el Premio BMW de Pintura y concierto a beneficio de Mundo en Armonía, la fundación creada por la princesa Irene, y al que acudió hasta 2023.

La boda con la que dijo adiós públicamente

En 2024 comenzó a mostrarse cada vez más delicada. Ya no podía prescindir de la silla de ruedas, pero incluso así viajó al país del que fue princesa para el funeral de su primo Miguel de Grecia y se desplazó a Mallorca para pasar el verano con la familia real.

En septiembre de ese año se desplazó a Atenas para asistir a la boda de su sobrina Theodora de Grecia con Matthew Kumar, donde es cierto que no acudió a la liturgia religiosa.

La reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia en la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis en febrero de 2025 Nikolas Kokovlis

Otra boda, de un sobrino y además ahijado, le llevó a la capital helena en febrero de 2025. La princesa Irene, cada vez más delicada, hizo el esfuerzo de trasladarse a la capital griega para la sorprendente y rápida boda del príncipe Nicolás con Chrysi Vardinogiannis.

Fue fotografiada junto a la reina Sofía y la infanta Cristina. Ese verano ya no se movió de La Zarzuela porque su salud no se lo permitió, mientras que doña Sofía solo fue dos días a Mallorca porque deseaba estar al lado de su hermana. Nunca más volvimos a ver a Irene de Grecia con vida.

Nacida en el exilio

Como otros royals de su generación, Irene de Grecia no nació en el país del que fue princesa. Vino al mundo el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde la familia real griega estaba exiliada debido a que habían tenido que huir de su país en abril de 1941 por la invasión nazi y fascista durante la II Guerra Mundial.

La princesa, cuando tenía cinco años, bailando con sus hermanos en los jardines de Tatoi con traje tradicional griego. Corbis via Getty Images

Fue la tercera y última hija de los reyes Pablo y Federica de Grecia, entonces príncipes herederos. Pablo I de Grecia subió al trono en abril de 1947 tras la muerte de su hermano Jorge II de los Helenos. Tenía dos hermanos, Sofía (1938), y Constantino (1940). Descendiente de reyes y emperadores, Irene estaba emparentada con las casas reales de toda Europa.