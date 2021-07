Irene Montero se pronuncia sobre la polémica sexual de un 'tiktoker' español

“Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero es que yo creo que no llega, que aquí algo que no...”, aseguró.

”¿Ellas no te dicen nada?”, le preguntó el entrevistador. “Sí, pero bueno. Yo les digo que tranquilas que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y ya está”, afirmó entre risas.

“No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre’. Sin ningún tipo de problema. Y nunca ha pasado nada. Estoy empezando a pensar que tengo un problema”, dijo en la entrevista.

El propio tiktoker, al ver la que se había liado, ha decidido pedir perdón desde su perfil de Instagram, donde tiene más de 7,3 millones de seguidores.

“Quiero pedir perdón, de corazón, por mi conciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar pero que no sea por una estupidez. Lo siento”, ha dicho en un storie.

Darrechi ha señalado que en la entrevista hizo “un comentario fuera de lugar” y ha afirmado ahora “que no es cierto”: “Esto es una locura que he dicho yo y que ojalá no hubiera salido. Ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado, ¿vale? Perdón. Mi culpa, y todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Ha sido mi cagada. Lo siento”.