Joaquín Sabina: "Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos"

“Tengo 73 años y en la época de la caricatura nunca soñé llegar a los 50 años”, ha zanjado. Además del documental, Sabina no se ha cortado a la hora de hablar de otros aspectos como la política. “He estado tiempo muy enfadado con el siglo XXI porque he visto que Trump o Putin eran cosas feas. El lenguaje de la gente en redes sociales, también. El otro día pensando en que estaba muy negativo y qué cosas buenas habían pasado, pensé en lo rápido que se consiguió la vacuna de la covid-19”, ha empezado diciendo antes de asegurar que ha ido modelando su ideología política, que siempre ha estado marcada por una abierta militancia en la izquierda.

“Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos”, ha recalcado. “Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente, y las del siglo XXI que avanzan son el feminismo y la lucha LGTBI”, ha recordado.

A pesar de que en las imágenes del documental Aranoa se cuela hasta en el baño del cantante literalmente, el jienense no se ha sentido en ningún momento presionado por su presencia. “Ha sido exquisitamente prudente y no hubo ningún problema. Nunca me sentí acosado por la cámara, jamás”, ha enfatizado.

Sabina, que anunció gira para el próximo año tras su parón después de la caída en su concierto en el Wizink Center en febrero de 2019, no ha querido decir si esta será o no la última. “La gira se llama Contra todo pronóstico. El título dice todo. Ni yo mismo sé si no es la última gira, si no es la última es la penúltima, pero no pienso anunciarlo, sí disfrutarla”, ha respondido.