Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Baltasar Garzón rompe su silencio sobre el juicio al exfiscal general y apunta al delito que "no se persiguió"
Virales
Virales

Baltasar Garzón rompe su silencio sobre el juicio al exfiscal general y apunta al delito que "no se persiguió"

El juez que fue inhabilitado por el Supremo por las escuchas de la 'trama Gürtel', en un proceso que la ONU resolvió que fue "arbitrario", tiene algo que decir sobre la sentencia de García Ortiz. Y también sobre Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).

Antón Parada
Antón Parada
El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; en una imagen de archivo.
El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; en una imagen de archivo.Adrian Irago/Europa Press via Getty Images

Sin lugar a dudas, era uno de esos personajes públicos, o figuras clave del mundo jurídico, a los que muchos miraron cuando se esperaba conocer el sentido del fallo del juicio al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que finalmente fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Se trata también de otra persona que fue inhabilitada en el ejercicio de su cargo, en este caso juez de la Audiencia Nacional, pero por el mismo Tribunal Supremo que consideró ilegales las escuchas que acorralaban a distintos implicados en la corrupta 'trama Gürtel'. Sí, Baltasar Garzón.

Pero, el exmagistrado condenado hace 13 años ya tenía entonces una nítida sospecha de que años más tarde acabarían dándole la razón. Lo hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinando que fue un juicio "arbitrario". No volvió a ser juez y ahora ejerce como abogado de personas como Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. En una entrevista de este lunes en El País, Garzón ha confirmado una odiosa comparación que había revoloteado en redes sociales y torturas desde que se conoció el fallo de García Ortiz -no, para la sentencia hubo que esperar 19 días-: "Imagino cómo se siente. Su proceso me recuerda al mío".

Preguntado directamente por si cree que los argumentos que sostienen la condena acaban conformado una "mera sospecha" -el voto particular de las dos magistradas progresistas sostiene que así lo fue-, Garzón no ha dudado en señalar que así es, remarcando que aunque discrepa de la sentencia, la acata totalmente: "Esa forma de redactar, la elucubración, no es propia de una sentencia. Inferir es presumir y aquí no hay base fáctica. Tampoco puedes decir que tuvo que ser él o un colaborador porque entonces el colaborador tendría que estar identificado y encausado".

Garzón, sobre MÁR: "No entiendo cómo no se persiguió de oficio ese delito"

Pero Garzón también ha sido preguntado sobre una de las dudas que asalta a muchos de los que echaron en falta otra pata del proceso. Del mismo proceso cuya chispa de los hechos radica en el enfrentamiento entre la Fiscalía General del Estado y Miguel Ángel Rodríguez -más conocido por las siglas de MÁR-, asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

"La causa generatriz de toda esta historia la pone en marcha el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid al falsear el contenido de ese correo con la intención de calumniar o injuriar al Ministerio Fiscal", explica el exmagistrado de la Audiencia Nacional, para subrayar que "el bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia y no entiendo por qué no se persiguió de oficio ese delito".

"La justicia es al revés"
Baltasar Garzón, sobre el proceso por el que se condenó al exfiscal general Álvaro García Ortiz

Baltasar Garzón también indica que "el fiscal [García Ortiz] tenía la obligación de informar. Además, la sentencia invierte la carga de la prueba. Llega a decirle al acusado que tenía que haber guardado los mensajes de su móvil. La justicia es al revés". Sobre un desenlace que muchos sospechaban que estaba escrito antes de pasar por sede judicial, Garzón también ha tenido palabras para el factor clave, la nota de prensa de la que el exfiscal general asumió toda responsabilidad desde el comienzo.

"Y si en la cabeza de los magistrados estaba ya utilizar la nota de prensa, desde el inicio del juicio tenían que haberse referido como hechos punibles tanto al correo como a la nota, porque introducirla al final produce indefensión. Esa sentencia no tiene la condición de imparcialidad", ha resuelto Baltasar Garzón. También, preguntado por el hecho de que parte de los jueces que le condenaron a él también hayan condenado a García Ortiz, el exmagistrado ha desvelado que creía que la sentencia sería otra: "Después del juicio al fiscal, me dije: 'Lo van a absolver porque, si no, sería la muerte de la justicia en España y yo dejaría de confiar en el Tribunal Supremo'". 

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 