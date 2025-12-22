Baltasar Garzón rompe su silencio sobre el juicio al exfiscal general y apunta al delito que "no se persiguió"

Sin lugar a dudas, era uno de esos personajes públicos, o figuras clave del mundo jurídico, a los que muchos miraron cuando se esperaba conocer el sentido del fallo del juicio al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que finalmente fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Se trata también de otra persona que fue inhabilitada en el ejercicio de su cargo, en este caso juez de la Audiencia Nacional, pero por el mismo Tribunal Supremo que consideró ilegales las escuchas que acorralaban a distintos implicados en la corrupta 'trama Gürtel'. Sí, Baltasar Garzón.

Pero, el exmagistrado condenado hace 13 años ya tenía entonces una nítida sospecha de que años más tarde acabarían dándole la razón. Lo hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinando que fue un juicio "arbitrario". No volvió a ser juez y ahora ejerce como abogado de personas como Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. En una entrevista de este lunes en El País, Garzón ha confirmado una odiosa comparación que había revoloteado en redes sociales y torturas desde que se conoció el fallo de García Ortiz -no, para la sentencia hubo que esperar 19 días-: "Imagino cómo se siente. Su proceso me recuerda al mío".

Preguntado directamente por si cree que los argumentos que sostienen la condena acaban conformado una "mera sospecha" -el voto particular de las dos magistradas progresistas sostiene que así lo fue-, Garzón no ha dudado en señalar que así es, remarcando que aunque discrepa de la sentencia, la acata totalmente: "Esa forma de redactar, la elucubración, no es propia de una sentencia. Inferir es presumir y aquí no hay base fáctica. Tampoco puedes decir que tuvo que ser él o un colaborador porque entonces el colaborador tendría que estar identificado y encausado".

Garzón, sobre MÁR: "No entiendo cómo no se persiguió de oficio ese delito"

Pero Garzón también ha sido preguntado sobre una de las dudas que asalta a muchos de los que echaron en falta otra pata del proceso. Del mismo proceso cuya chispa de los hechos radica en el enfrentamiento entre la Fiscalía General del Estado y Miguel Ángel Rodríguez -más conocido por las siglas de MÁR-, asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"La causa generatriz de toda esta historia la pone en marcha el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid al falsear el contenido de ese correo con la intención de calumniar o injuriar al Ministerio Fiscal", explica el exmagistrado de la Audiencia Nacional, para subrayar que "el bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia y no entiendo por qué no se persiguió de oficio ese delito".

"La justicia es al revés" Baltasar Garzón, sobre el proceso por el que se condenó al exfiscal general Álvaro García Ortiz

Baltasar Garzón también indica que "el fiscal [García Ortiz] tenía la obligación de informar. Además, la sentencia invierte la carga de la prueba. Llega a decirle al acusado que tenía que haber guardado los mensajes de su móvil. La justicia es al revés". Sobre un desenlace que muchos sospechaban que estaba escrito antes de pasar por sede judicial, Garzón también ha tenido palabras para el factor clave, la nota de prensa de la que el exfiscal general asumió toda responsabilidad desde el comienzo.

"Y si en la cabeza de los magistrados estaba ya utilizar la nota de prensa, desde el inicio del juicio tenían que haberse referido como hechos punibles tanto al correo como a la nota, porque introducirla al final produce indefensión. Esa sentencia no tiene la condición de imparcialidad", ha resuelto Baltasar Garzón. También, preguntado por el hecho de que parte de los jueces que le condenaron a él también hayan condenado a García Ortiz, el exmagistrado ha desvelado que creía que la sentencia sería otra: "Después del juicio al fiscal, me dije: 'Lo van a absolver porque, si no, sería la muerte de la justicia en España y yo dejaría de confiar en el Tribunal Supremo'".