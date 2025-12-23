Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La firme reacción de Loquillo al ver que muchos consideran que la derecha ha intentado "apropiarse" de la figura de Robe

Más claro es casi imposible. 

Loquillo y Robe
Los músicos Loquillo y Robe Iniesta.GETTY

La muerte el 10 de diciembre del músico Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha provocado un hondo pesar en la cultura española. Personalidades de todos los ámbitos han destacado en los últimos días el impacto del artista extremeño y han sido miles las personas que lo despidieron en Plasencia, su localidad natal.

También los políticos se han sumado a la ola elogiosa hacia Robe, que en vida tuvo que sufrir algunos desplantes de líderes de la derecha. Por ejemplo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo lo calificó de "artista inolvidable", afirmó que "su música nos deja una huella imborrable" y dijo que "su voz marcó generaciones enteras".

Mientras, Vox de Extremadura publicó en X: "Nuestras condolencias a la familia y amigos de Robe Iniesta. Leyenda e icono de la música extremeña, seguirá siempre vivo a través de su obra".

Ahora, en una entrevista de Carlos H. Vázquez en El Confidencial, a Loquillo le han planteado que "las izquierdas decían que la derecha se estaba apropiando" de la figura de Robe.

"La mayor aspiración de un político es convertirse en estrella de rock"

El músico, exlíder de los Trogloditas, ha sido claro: "¿Sabes la frase que yo dije hace años? Que la mayor aspiración de un político es convertirse en estrella de rock. La apropiación del estrellato de rock, de creerte una estrella de rock, no solamente les ha pasado a los cantautores, a los cantantes melódicos, le ha pasado a la clase política". 

"¿Estoy de acuerdo con la apropiación que ha habido de creerse que uno forma parte de una ideología política o de un partido determinado? O sea, ¿perdón? De la misma manera que las drogas o esos excesos son sarampiones que hay que pasar, los artistas de rock, en un momento determinado, pasan el sarampión político o de causas, hasta que se dan cuenta que les están tomando el pelo o les están utilizando", señala Loquillo.

Se refiere en concreto al caso de Jorge Ilegal, fallecido un día antes que Robe, y recuerda que él "desde el minuto uno planteó su forma de actuar y de ser, y es muy difícil que alguien se apropie de Jorge". "Pero en el caso de Robe lo he leído como tú y me ha indignado como a ti", admite.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
