Preguntan a Ramoncín si sigue siendo de izquierdas y deja una respuesta contundente que da para pensar

El cantante Ramoncín, uno de los músicos más representativos de los años 70 y 80 y miembro de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, ha dejado una extensa reflexión cuando le han preguntado si sigue siendo de izquierdas.

"Sí. Lo tengo clarísimo y hay que dejarse de historias y centrarse en la clave de todo: la plusvalía. Yo quiero, por encima de cualquier otra cosa, un reparto equitativo de la riqueza. Soy feminista y soy animalista", ha asegurado el artista en una entrevista en El Mundo con el periodista Iñako Díaz-Guerra, que le ha recordado que antes era taurino.

"Pero dejé de serlo. Pasé de ir con los toreros, de moverme ahí, a estar convencidamente en contra. Un día, en Las Ventas, hice el ejercicio de ponerme en la piel del animal y me dejó de gustar. Tan sencillo como eso. Y soy de los que ve salir el toro y te dice lo que le pasa y cómo hay que torearlo, pero... Sin embargo, ahí la izquierda también se equivoca porque no puede decir a todos los que les gustan los toros, muchos de ellos de izquierdas, que son fachas, asesinos y maltratadores", ha afirmado.

En ese sentido, Ramoncín ha lamentado que, "a base de regañar", una parte de la izquierda "ha ahuyentado al personal": "A la izquierda le cuesta demasiado decir que Stalin era un asesino y hay que decirlo igual que de Hitler. Ese Maduro que defienden es un impresentable dictador que se dice de izquierdas y no lo es. Eso ahuyenta a mucha gente".

Ramoncín, contra "la izquierda antipática"

"Es acojonante, pero el dinero está muy mal visto en el rock y en la izquierda antipática"; ha criticado Ramoncín, que luego ha especificado que con esa frase se refiere a Podemos y "sus satélites": "Esa izquierda antipática que regaña tanto consigue que al final, como reacción, mucha gente se vaya al otro lado. Hace falta una izquierda mucho más simpática y más agradable, que no aleccione".