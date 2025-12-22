Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Ramoncín si sigue siendo de izquierdas y deja una respuesta contundente que da para pensar
Virales
Virales

Preguntan a Ramoncín si sigue siendo de izquierdas y deja una respuesta contundente que da para pensar

Es muy claro.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
ramoncin
El cantante Ramoncín.Getty Images

El cantante Ramoncín, uno de los músicos más representativos de los años 70 y 80 y miembro de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, ha dejado una extensa reflexión cuando le han preguntado si sigue siendo de izquierdas.

"Sí. Lo tengo clarísimo y hay que dejarse de historias y centrarse en la clave de todo: la plusvalía. Yo quiero, por encima de cualquier otra cosa, un reparto equitativo de la riqueza. Soy feminista y soy animalista", ha asegurado el artista en una entrevista en El Mundo con el periodista Iñako Díaz-Guerra, que le ha recordado que antes era taurino.

"Pero dejé de serlo. Pasé de ir con los toreros, de moverme ahí, a estar convencidamente en contra. Un día, en Las Ventas, hice el ejercicio de ponerme en la piel del animal y me dejó de gustar. Tan sencillo como eso. Y soy de los que ve salir el toro y te dice lo que le pasa y cómo hay que torearlo, pero... Sin embargo, ahí la izquierda también se equivoca porque no puede decir a todos los que les gustan los toros, muchos de ellos de izquierdas, que son fachas, asesinos y maltratadores", ha afirmado.

En ese sentido, Ramoncín ha lamentado que, "a base de regañar", una parte de la izquierda "ha ahuyentado al personal": "A la izquierda le cuesta demasiado decir que Stalin era un asesino y hay que decirlo igual que de Hitler. Ese Maduro que defienden es un impresentable dictador que se dice de izquierdas y no lo es. Eso ahuyenta a mucha gente". 

Ramoncín, contra "la izquierda antipática"

"Es acojonante, pero el dinero está muy mal visto en el rock y en la izquierda antipática"; ha criticado Ramoncín, que luego ha especificado que con esa frase se refiere a Podemos y "sus satélites": "Esa izquierda antipática que regaña tanto consigue que al final, como reacción, mucha gente se vaya al otro lado. Hace falta una izquierda mucho más simpática y más agradable, que no aleccione".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 