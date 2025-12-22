Carla Bruni anuncia que ha finalizado su tratamiento contra el cáncer: "Estoy agradecida a la ciencia"

La cantante y supermodelo italofrancesa Carla Bruni, quien fuera primera dama francesa durante el mandato de Nicolas Sarcozy ha anunciado a través de sus redes sociales que ha finalizado el tratamiento hormonal contra el cáncer del mama al que se estaba sometiendo desde hace cinco años.

"Hoy sábado 20 de diciembre 2025 cumplo cinco años de terapia hormonal después de ser diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2019. Cirugía, radioterapia, hormonalterapia, este es el camino que debemos tomar para curar este tipo de cáncer", ha comenzado diciendo.

Bruni ha destacado que "a pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos", está "agradecida a la ciencia por inventar la terapia hormonal: protege eficazmente contra la recaída que es común en los años posteriores al diagnóstico".

Además, ha aprovechado para mandar un mensaje a las mujeres que están pasando por el cáncer de mama: "Quiero decirle a todas las mujeres que están en la misma situación que aguanten, por supuesto que la terapia hormonal es un tratamiento bastante duro, pero su efectividad puede salvar tu vida".

Asimismo, ha llamado a que las mujeres a que se revisen periódicamente para detectar el cáncer de mama de forma temprana: "Quiero decir de nuevo a todas las mujeres que leen este post que no duden en ser revisadas anualmente si es posible".

Bruni ha concluido su post agradeciendo al equipo médico que la ha cuidado durante estos años y ha destacado "su habilidad y humanidad fueron muy valiosos para mí durante esta experiencia".

Unos últimos años marcados por el cáncer y por el caso de corrupción de Sarkozy

Bruni anunció en 2023 que fue diagnosticada de cáncer de mama en 2019, "pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo", aseguró entonces en su publicación, donde recordó que su diagnóstico había sido más favorable debido a la prevención.

"¿Por qué este cáncer no era agresivo? Es porque no tuvo tiempo de serlo... Porque todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía", señaló entonces en su post, donde animó a todas las mujeres a acudir a las revisiones ginecológicas y hacerse las mamografías pertinentes.

No obstante, este 2025 Bruni ha protagonizado numerosos titulares debido al caso de corrupción por el que su pareja, el expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007. No obstante, el pasado 10 de noviembre quedó en libertad condicional, solo tres semanas después de su ingreso en cárcel.

De hecho, fue duramente criticada cuando el pasado 25 de septiembre, al acudir al tribunal a conocer la sentencia a Sarkozy arrancó la esponja o 'paravientos' al diario francés Mediapart mientras sonreía y se mostraba aparentemente tranquila ante los asistentes.