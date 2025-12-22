Karlos Arguiñano cuenta lo que hace cuando llama a un restaurante para reservar y le responden que no tienen sitio: dice mucho de cómo es él

El popular cocinero Karlos Arguiñano, que ha sido Estrella Michelin y que lleva en televisión desde 1989, ha contado lo que hace siempre que llama para reservar mesa en un restaurante y le dicen que están llenos. Y dice mucho de su forma de ser.

"Normalmente cuando llamo a un restaurante que conozco llamo normal. Y cuando llamo a un sitio que no he ido nunca, primero pregunto a ver si hay mesa: '¿Hay mesa para cinco?' Si me dicen: 'Lo tenemos todo lleno'. 'Pues me alegro, felicidades", cuenta Arguiñano en El Hormiguero.

De esta forma, el cocinero deja claro que no desvela su identidad en un primer momento para no tener trato de favor y que, por ser quien es, en el restaurante se pongan nerviosos y le hagan hueco sea como sea.

La cosa cambia si le dicen que sí tienen mesa. En ese caso, Arguiñano prefiere decir su nombre para que en el restaurante estén preparados para recibirle y que no les pille por sorpresa y se desaten los nervios.

"Por lo menos ya saben que voy"

"Y si me dicen: 'Mesa para cinco sí. ¿A qué nombre?'. Le digo: Karlos Arguiñano. Y se quedan un poco así. Y les digo: 'Sí, sí. Soy Karlos'. 'Ah vale vale'. Y bueno, por lo menos ya saben que voy a ir porque, si no, hay sitios en los que entro y se ponen muy nerviosos", relata.

"Como si yo... No soy Chicote que va... A ver, qué estás haciendo aquí. Chicote es muy amigo mío y es un encanto de tío, pero en los programas de la tela uy uy uy", asegura entre risas.

Dónde come Arguiñano en Madrid

En Junio, Arguiñano contó dónde había comido en uno de sus viajes a Madrid. "Al ir comí en El Filandón en Madrid. Una familia.... estos son los de Pescaderías Coruñesas y son una familia encantadora. Tienen cuatro o cinco restaurantes en Madrid. El Lhardy, El Pescador, O Pazo, Filandón y tienen otro más que no me acuerdo el nombre", ha especificado. Y son muchos los que en los comentarios le han dicho cuál es ese otro local: Desde 1911.

"Comimos en El Filandón, fantástico. Tienen un jardín amplio. Muchísima gente, muy bien servicio y son encantadores. Una parrilla... a los que os guste el pescado a la parrilla en Madrid tranquilamente a Filandón. Vais a triunfar. Unos arroces, un jamón... todo bueno", ha señalado Arguiñano.

"Y luego a la vuelta de El Hormiguero, al día siguiente, hicimos una parada. Lo suelo decir más de una vez: a mí me gusta El Alameda en Fuenmayor, muy cerquita de Logroño capital. Te tienes que desviar un poquito, pero merece la pena", ha avisado.