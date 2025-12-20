Mucho se hablado de lo que dijo Feijóo sobre los andaluces: muy pocos como lo ha hecho Jordi Évole

El periodista Jordi Évole, con tres Premios Ondas, el Premio Ciudad de Barcelona y el en sus vitrinas y el Premio Manuel Vázquez Montalbán al periodismo cultural y político en 2012, entre otros, en su vitrina, se ha pronunciado este sábado sobre lo que dijo hace unos días el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los andaluces.

En una columna de opinión publicada en el diario La Vanguardia, el comunicador ha aprovechado parte de su artículo para hacer referencia al comentario que hizo el presidente de los populares.

Durante su turno de intervención en la cena de Navidad del PP de Madrid, Feijóo aseguró que los gallegos "tenemos los mayores kilómetros de costa de España". "Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", señaló.

Después de una semana por Madrid, Évole ha comenzado, asegurando que siempre aprende "cosas cuando voy a la capital". "Por ejemplo, que pillarte un hotel en la calle Preciados la semana antes de Navidad igual no es una buena idea", ha defendido.

Tras ello, el periodista ha cargado contra García Albiol, alcalde de Badalona, tras echar a personas que dormían en un instituto abandonado de la ciudad. "Curioso personaje García Albiol. Dicen que no parece del PP. ¿A qué se parecerá, entonces? Adivínenlo. Y sacando mayorías absolutas el tío, porque él sí que conecta con la gente, y planta cara a los delincuentes, porque si son negros y pobres, seguro que son delincuentes", ha criticado.

Évole ha explicado que Albiol "compite por tener el árbol más alto de la Navidad española, mientras el alcalde de Vigo sueña con poner luces que den la vuelta por toda la costa gallega". Algo que ha aprovechado para reaccionar a lo de Feijóo. "Como todo el mundo sabe, suma más que la andaluza. Las últimas semanas de campaña de Núñez Feijóo siempre son gloriosas", ha reconocido.

"Todo es una competición: quién tiene más kilómetros de costa, quién tiene el árbol más alto, quién pone más luces en su ciudad, quién tiene más acosadores, más corruptos, quién echa a más inmigrantes, quién logra parecerse más a la extrema derecha, que es lo que se lleva ahora, como si fuese un tractor amarillo", ha añadido.