Víctor Manuel explica lo que haría con el 21% de los españoles que quieren que vuelva el franquismo y provoca una fuerte ovación del público 

El cantautor, productor musical y director cinematográfico Víctor Manuel, galardonado en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha provocado la ovación del público del programa de TVE Al cielo con ella al explicar qué haría con los españoles que quieren que vuelva el franquismo.

Eso a raíz de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre, que recoge que un 21% de los españoles ve como 'buena o muy buena' la etapa de la dictadura de Francisco Franco.

"Tienes una canción en el disco nuevo en el que hablas de esto que está pasando de gente que quiere, o que le gustaría, que volviera una dictadura. ¿Qué le dirías a esa gente?", le ha preguntado la presentadora Henar Álvarez a Víctor Manuel.

"Me gustaría llevarles por el túnel del tiempo y ponerles en la época y exponerle por ejemplo a lo que uno hacía cuando tenía ocho años: cantar el Cara al sol y hacer el saludo fascista en el patio del colegio", ha respondido el cantante.

Las preguntas que haría Víctor Manuel

"O, si no, ponerles ante un espejo. Decir: 'Mira, tú que eres chica, ¿quieres poder abrir una cuenta en el banco tú o que te autorice tu marido o tu compañero a abrirla, o tus padres? ¿O quieres abortar?'. Como a todo te van a decir que sí, pues a continuación decir: 'Pues entonces, ¿qué haces, imbécil, pensando que una dictadura es mejor que una democracia?", ha completado, provocando el fuerte aplauso del público del programa.

Víctor Manuel ya se había pronunciado en la Cadena Ser sobre esa encuesta del CIS, que reflejaba también que entre los jóvenes hay un 19% que cree que el franquismo fue positivo.

"No hemos hecho bien el trabajo"

En ese sentido, el cantante subrayó que "los jóvenes que echan de menos una dictadura no saben lo que dicen y parece que no hemos hecho bien el trabajo los mayores para que lleguen a esos extremos de desinformación".

El cantautor defendió que España "es un país nuevo" en comparación con la etapa de la dictadura, aunque "un montón de gilipollas se empeñen en decir lo contrario" y ha destacado lo que piensan quienes tienen "cierta edad".