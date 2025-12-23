Óscar Puente ve los resultados de Extremadura y saca una conclusión del CIS que escocerá a muchos

Los resultados de las elecciones extremeñas ha dejado muchas lecturas en clave autonómica, pero sobre todo en clave nacional. La victoria del PP y el ascenso de Vox constatan, para muchos analistas, un cambio de ciclo que acabará con Pedro Sánchez fuera de La Moncloa.

Pese a que la previsión del Gobierno es resistir hasta 2027, los casos de corrupción que asolan al PSOE y las denuncias por acoso sexual, dibujan un escenario muy complicado para los socialistas. Hay quienes apuntan a 2026 como año electoral, y en este punto las encuestas cobran mayor protagonismo.

En las elecciones extremeñas, la controvertida encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acertó la horquilla de escaños de tres de los cuatro principales partidos políticos que aspiraban a tener representación en la Asamblea de Extremadura.

El ministro de Transportes Óscar Puente ha reaccionado a una publicación donde se pone en valor al organismo dirigido por José Félix Tezanos. "En la final de la Copa de Extremadura. Tezanos 3 - 0 Michavila", comentó el analista y periodista Idafe Martín, en referencia al contraste entre la buena puntería del CIS y la falta de acierto por parte de la consultora GAD3, empresa de investigación sociológica dirigida por José María Michavila.

La explicación del ministro

El organismo público acertó el resultado de PP, Vox y Podemos, aunque sobreestimó al PSOE, que se quedó por debajo de la horquilla que predijo José Félix Tezanos. Para Óscar Puente, no obstante, el buen hacer del CIS tiene aún más valor por una cuestión de tiempo.

"Para mí es un 6-0 porque además el CIS demuestra más precisión un mes largo antes de las elecciones, mientras que Gad 3 emite su pronóstico a pocos días de las elecciones", ha escrito el ministro de Transportes en su cuenta de X, en respuesta al mensaje de Idafe Martín.

De esta forma, Óscar Puente destaca la dificultad que entraña acertar tres de las cuatro horquillas de escaños más de un mes antes de los comicios, que se celebraron el pasado domingo 21 de diciembre. Además, aprovecha para mandar un dardo a GAD3, consultora que en varias ocasiones se ha vinculado al PP, así como a su presidente, Narciso Michavila.