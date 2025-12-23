Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elma Saiz debuta como portavoz del Gobierno: "Es casi como si me hubiera tocado el Gordo"
La ministra de Inclusión se ha estrenado como portavoz del Ejecutivo este martes donde se ha comprometido a ejercer su labor "desde el rigor y la verdad". 

Diego Alonso Peña
La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La nueva portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha iniciado su nuevo camino político en el Consejo de Ministros de este martes. "Me siento premiada, ayer tocaron muchos premios a lo largo de España y a para mí es como si me hubiera tocado el Gordo", decía introduciendo su nueva etapa ante los medios de comunicación y como responsable de avanzar las labores del Ejecutivo. 

"Quiero darle las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por darme esta responsabilidad y a Pilar Alegría por el brillante desempeño que ha realizado", ha afirmado, antes de expresar su deseo de que esta nueva etapa esté "marcada por el respeto mutuo y la paciencia" con los medios de comunicación. La ministra ha apelado a su experiencia previa para afrontar el reto: "Muchos conocen mi trayectoria desde Navarra y en el ministerio de Inclusión", ha señalado reivindicando su carrera vinculada a la gestión pública y al servicio institucional.

Saiz ha defendido además una forma de hacer política basada en la claridad y la transparencia. "La política solo es útil si se explica y se comprende", ha dicho comprometiéndose a ejercer su labor "desde el rigor y la verdad". Un mensaje con el que ha querido subrayar la necesidad de acercar la acción de gobierno a la ciudadanía y reforzar la confianza en las instituciones.

En el plano económico, la ministra ha destacado los datos positivos que, a su juicio, consolidan la buena marcha del país. "Una vez más queda demostrado que la economía española afianza su estabilidad", ha asegurado. Según ha explicado, España encadena "el noveno trimestre consecutivo" de crecimiento, con un avance del Producto Interior Bruto del 2,5%.

Saiz ha ido más allá al situar a España como referente en el contexto europeo. "España sigue avanzando y siendo el motor económico de Europa", ha dicho anticipando un inicio de año igual de positivo: "Cuando suene el Concierto de Año Nuevo, España estará subiendo un 1%".

Con esta introducción se ha estrenado la nueva portavoz del Gobierno después de sustituir a su antecesora, Pilar Alegría, que tiene el rumbo puesto en las próximas elecciones de Aragón del 8 de febrero de 2026. 

Diego Alonso Peña
