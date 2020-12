Jordi Cruz arrasa con su mensaje a este mal hábito de algunos famosos: "Me da mucha rabia"

Imposible decir más con menos. En 38 segundos, Jordi Cruz, exitoso presentador conocido por su paso por Art Attack, ha encandilado a miles de personas con su mensaje dirigido a los famosos.

Cruz ha estado en Este es el mood, el programa de Badoo presentado por Amarna Miller y ha querido lanzar una reflexión sobre la gente conocida que usa las redes sociales para aprovecharse de su situación de poder.

“A mí me da mucha rabia la gente famosa, ahora que no se entera nadie, que tienen cualquier problema y al momento ya están etiquetando a la cuenta y diciendo ‘mira lo que me ha pasado’”, ha empezado explicando.

″¿Qué pasa que porque eres famoso te van a responder antes y entonces lo estás utilizando por ahí? Pues chico, hay una cosa que se llama mensaje directo y no hace falta que le jodas la vida a un community manager que está cobrando 800 euros y que de repente tiene a todos los fans de alguien... porque a lo mejor has perdido un tren o porque te han perdido un paquete o porque no te han colocado cualquier cosa en tu casa criticándote”, ha sentenciado.

Un mensaje tan compartido como aplaudido. El vídeo, de poco más de 30 segundos, lleva cientos de miles de reproducciones y miles de me gusta desde su publicación.