La actriz española Greta Fernández, Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián

#67SSIFF | ⭐️ Awards⭐️



🏆 Emakumezko aktore onenaren Zilarrezko Maskorra

🏆 Concha de Plata a la mejor actriz

🏆 Silver Shell For Best Actress



*⃣ ex aequo



🙋 Nina Hoss 🎬 ‘Das Vorspiel | The Audition’

🙋 Greta Fernández 🎬 ‘La hija de un ladrón | A Thief’s Daughter' pic.twitter.com/8bxYmf0LLL