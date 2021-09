La frase de Merkel sobre el feminismo que saca los colores a Pablo Casado

La canciller alemana, Angela Merkel, se ha mostrado muy clara en sus últimas declaraciones respecto a lo que piensa sobre el feminismo.

En un acto con la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie en el teatro Dusseldorf Schauspielhaus, Merkel ha dicho lo siguiente:

“Para mí, la palabra feminismo también está conectada con cierto movimiento que ha luchado mucho para poner estos asuntos en la agenda social y por eso mencioné este elogio, que no quería reclamar para mí. La reina Máxima de Holanda me lo resumió de esta manera: “Se trata de que hombres y mujeres sean iguales en el sentido de participar en la vida social, en la vida en su conjunto”. En ese sentido hoy puedo decir afirmativamente: entonces, soy feminista. Me daba un poco de vergüenza entonces decir esto sobre un escenario. Hoy está mejor pensado y por eso puedo decir que sí, todos deberíamos ser feministas”.