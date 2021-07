Las cómicas españolas son muchas y buenas: este repaso lo demuestra

El 30 de junio de 2021 leíamos una noticia que relata que solo el 12% de las calles de Madrid lleva nombre de mujer y que, además, estas calles se encuentran en la periferia. Es un buen resumen de la visibilización de las mujeres: pocas y en el margen. Es la situación general y también es la situación de la comedia hoy en España. Que no formen parte del centro, que no formen parte del canon (todavía), no significa que no estén, que no tengan influencia ni que no tengan calidad.