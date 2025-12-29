Muchos creen que Marcus, estadounidense, ya es español por lo que le pasó en la siesta

Hay un momento muy concreto en el que muchos extranjeros dejan de sentirse visitantes y empiezan a entender, con sudores fríos incluidos, cómo funciona de verdad este país. No suele pasar en un museo ni en una terraza con caña barata. Suele pasar después de comer. Con vino. Y con una siesta que se te va de las manos.

Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Marcus, estadounidense y creador de contenido en TikTok, que ha terminado protagonizando uno de esos vídeos que muchos ven y piensan lo mismo: este ya está perdido, este ya es de aquí. En su caso, la revelación llegó tras despertarse después de “la siesta más loca de su vida”.

El vídeo, grabado en formato selfie desde el sofá, arranca con Marcus aún medio aturdido y una frase que ya lo dice todo: “Son las 7:40 de la tarde y acabo de despertarme de la siesta más salvaje de mi vida, colega”. Encima del clip, el mensaje no deja lugar a dudas: “España no es para débiles”.

Marcus cuenta que lleva “entrando y saliendo de España durante los últimos siete años” y que, aun así, sigue sin poder seguir el ritmo. Ese día, explica, la comida fue “buenísima y enorme”, con “mucho vino” y, cómo no, “los chupitos de whisky de después de comer”. Cuando alguien le ofreció más, intentó poner freno como pudo: “No, no, no. Estoy llenísimo. No puedo más”.

Pero España tenía otros planes. “Bueno, es hora de la siesta”, recuerda que le dijeron. Él pensó que se echaría “una siesta de una hora y media”. Error de principiante. “Han pasado tres horas y media. Tres horas y media”, repite, todavía incrédulo, antes de rendirse definitivamente: “No puedo. Me encanta, pero no puedo. No puedo”.

Las expresiones exageradas, el tono derrotado y esa mezcla de fascinación y agotamiento han hecho el resto. En los comentarios, muchos españoles le dan la bienvenida definitiva, mientras otros extranjeros confiesan haber caído en la misma trampa: la de pensar que la siesta es un descanso ligero y no un agujero negro que te roba la tarde entera.

Porque si algo deja claro Marcus, gorro puesto y manta detrás, es que hay costumbres que no se aprenden en siete años. Se sobreviven. Y, a veces, te despiertan cuando ya es de noche.