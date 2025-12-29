Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un analista experto en economía anticipa lo que pasará en mayo de 2026: estas serán las consecuencias inmediatas
Virales
Virales

Un analista experto en economía anticipa lo que pasará en mayo de 2026: estas serán las consecuencias inmediatas

José Luis Cava lo ha explicado y ha puesto ejemplos. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Paneles de Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid.Europa Press via Getty Images

El experto José Luis Cava, autor de los libros El Arte de Especular y Sistemas de Especulación en Bolsa, ha hecho un vaticinio sobre lo que pasará a nivel mundial en mayo de 2026 y cuáles serían sus consecuencias inmediatas. 

Este experto en criptomonedas y Bolsa ha contado que en mayo de 2026 habrá un cambio importante en la Reserva Federal de Estados Unidos porque Jerome Powell termina su mandato y el presidente Donald Trump "va a nombrar a una persona afín". 

"Se habla de que podría ser hasta su propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Tú te puedes imaginar que Donald Trump controlara el sistema de la Reserva Federal a partir de mayo de 2026? Pues lo va a hacer", ha señalado.

"¿Me quieres decir que va a pasar?", ha proseguido. Y como no es vidente lo que ha hecho es un pronóstico: "A partir de mayo de 2026 si Donald Trump controla la Reserva Federal las Bolsas van a subir, sí o sí. Año 2026, año de Bolsa alcista. Así de claro, porque lo que gobierna es la liquidez". 

Consejo a los jóvenes 

José Luis Cava se ha dirigido también a todos aquellos jóvenes: "Estudia tu carrera. Si eres camarero, si eres fontanero, si eres aeronáutico, si eres lo que seas. Pero tío, tienes que controlar la liquidez, la liquidez gobierna el mundo". 

La liquidez es la facilidad con la que puedes convertir algo que posees en efectivo al momento, sin problemas. Por ejemplo, es como el dinero suelto que llevas en el bolsillo o tienes en el banco, listo para usar al instante.

"A partir de mayo de 2026 si Donald Trump controla la Reserva Federal las Bolsas van a subir, sí o sí. Año 2026, año de Bolsa alcista"
José Luis Cava

El experto ha puesto el ejemplo de Rusia, país que no controla la liquidez: "Es una gasolinera, vende petróleo, pero se lo tiene que comprar la gente". Además, ha criticado las sanciones que ha tomado la Unión Europea con Rusia que ha catalogado de "chiste". 

"No le han provocado daño en los ingresos que han obtenido por la venta de petróleo. Es para colgarlos a todos los gobernantes de la UE, porque sabíamos cómo fastidiar los ingresos de Rusia", ha zanjado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 