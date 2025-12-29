Un analista experto en economía anticipa lo que pasará en mayo de 2026: estas serán las consecuencias inmediatas

El experto José Luis Cava, autor de los libros El Arte de Especular y Sistemas de Especulación en Bolsa, ha hecho un vaticinio sobre lo que pasará a nivel mundial en mayo de 2026 y cuáles serían sus consecuencias inmediatas.

Este experto en criptomonedas y Bolsa ha contado que en mayo de 2026 habrá un cambio importante en la Reserva Federal de Estados Unidos porque Jerome Powell termina su mandato y el presidente Donald Trump "va a nombrar a una persona afín".

"Se habla de que podría ser hasta su propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Tú te puedes imaginar que Donald Trump controlara el sistema de la Reserva Federal a partir de mayo de 2026? Pues lo va a hacer", ha señalado.

"¿Me quieres decir que va a pasar?", ha proseguido. Y como no es vidente lo que ha hecho es un pronóstico: "A partir de mayo de 2026 si Donald Trump controla la Reserva Federal las Bolsas van a subir, sí o sí. Año 2026, año de Bolsa alcista. Así de claro, porque lo que gobierna es la liquidez".

Consejo a los jóvenes

José Luis Cava se ha dirigido también a todos aquellos jóvenes: "Estudia tu carrera. Si eres camarero, si eres fontanero, si eres aeronáutico, si eres lo que seas. Pero tío, tienes que controlar la liquidez, la liquidez gobierna el mundo".

La liquidez es la facilidad con la que puedes convertir algo que posees en efectivo al momento, sin problemas. Por ejemplo, es como el dinero suelto que llevas en el bolsillo o tienes en el banco, listo para usar al instante.

El experto ha puesto el ejemplo de Rusia, país que no controla la liquidez: "Es una gasolinera, vende petróleo, pero se lo tiene que comprar la gente". Además, ha criticado las sanciones que ha tomado la Unión Europea con Rusia que ha catalogado de "chiste".

"No le han provocado daño en los ingresos que han obtenido por la venta de petróleo. Es para colgarlos a todos los gobernantes de la UE, porque sabíamos cómo fastidiar los ingresos de Rusia", ha zanjado.