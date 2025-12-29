En Reino Unido hablan de este lugar de Canarias como la hermosa isla "amada por sus turistas" por sus cálidas temperaturas en enero

Una pareja paseando durante un día soleado en la playa de Roque de las Bodegas, en la costa norte de Tenerife.

Los inviernos en el Reino Unido suelen venir acompañados de bajas temperaturas, jornadas cortas y cielos grises que se alargan durante semanas, una combinación que empuja a muchos británicos a mirar hacia el sur de Europa en busca de un respiro climático. Cada año, miles de viajeros aprovechan los meses más fríos para hacer una escapada a destinos donde el sol y el ambiente templado permiten olvidarse del abrigo y la lluvia.

En ese contexto, las Islas Canarias vuelven a situarse entre las opciones favoritas de estos viajeros, con Tenerife destacando como refugio invernal para quienes desean cambiar el frío por temperaturas agradables en pleno mes de enero. Los pronósticos de TUI para enero sitúan las máximas en torno a los 22 °C, un reclamo que vuelve a colocar a la isla en las listas de destinos preferidos por quienes huyen del frío norte europeo.

Tenerife, la mayor de las Islas Canarias, combina playas de arena y aguas claras con paisajes volcánicos impresionantes. “Ya sea que desee descansar y relajarse bajo el sol o buscar aventuras en su parque acuático de clase mundial, hay algo para todos en esta isla”, recoge el medio británico Express. Esa mezcla de sol, playa y naturaleza convierte a la isla en un destino muy accesible para quienes buscan calor en enero y actividades al aire libre.

Una isla de muchos atractivos

En el corazón de la isla se alza el Teide, un volcán que domina el paisaje y cuyo entorno forma el Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad. Así como entre las playas más destacadas figura Playa del Duque, en Costa Adeje, valorada por los visitantes por su limpieza, servicios y proximidad a restaurantes y tiendas. Para muchos turistas británicos y europeos, es el lugar perfecto para pasar un día de sol sin renunciar a comodidades.

No obstante, no todo en esta isla es descanso, sino que Tenerife también se promociona como destino para familias y aficionados a la aventura. Siam Park, el parque acuático situado en la isla, ha recibido reconocimientos internacionales y figura repetidamente entre los mejores parques acuáticos del mundo, un atractivo extra para quienes viajan con niños o buscan emociones fuertes entre toboganes y ríos artificiales.

A su vez, el auge del turismo plantea retos locales. Las autoridades insulares están estudiando medidas para gestionar la afluencia en espacios clave, incluida la puesta en marcha de propuestas como tasas y controles de acceso en puntos muy visitados, con el fin de proteger el entorno natural y mejorar la convivencia con la población residente. Estas medidas reflejan la tensión entre promocionar el destino y preservar sus recursos.

De momento, la oferta sigue siendo amplia: desde paseos por los miradores del Teide hasta jornadas de playa en enclaves como Playa del Duque y días de diversión en parques temáticos que han demostrado su atractivo internacional. Para quienes en el Reino Unido planean cambiar el abrigo por un bañador unas semanas, Tenerife vuelve a aparecer en las páginas de viajes como esa isla querida por sus turistas por su clima amable en pleno enero.