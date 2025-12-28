El cartel que han puesto en la Puerta del Sol de Madrid para las campanadas va a provocar la primera gran polémica de 2026

Ya lo cantaba Mecano en su famosa canción Un año más, "en la Puerta del Sol, como el año que fue". La céntrica plaza madrileña y la Real Casa de Correos se convierten en el epicentro de cada Nochevieja con la entrada de un nuevo año y el próximo miércoles 31 de diciembre no va a ser menos, para dar la bienvenida a 2026.

Desde hace varias semanas, la capital española, como muchas otras ciudades y pueblos, ha cambiado su estética y ha transformado sus calles, plagadas de luces y con varios árboles de Navidad.

Pero ha habido algo que está comentándose bastante que tiene que ver con las campanadas de la Puerta del Sol. Y no, no tiene que ver con la retransmisión de TVE, con Chenoa y Estopa o con la de Atresmedia, con Alberto Chicote y Cristina Pedroche.

Se trata del cartel que cada año se cuelga sobre el reloj de la Puerta del Sol. La verdad es que suele ser bastante simple, aunque más de una vez ha generado comentarios por la forma en la que estaba colocado.

Este año no ha sido menos. Las dos palabras que lo protagonizan son las esperadas, "Feliz 2026", pero la polémica se encuentra en la tipografía que han escogido para dar la bienvenida al nuevo año.

Con una buena parte del centro de Madrid plagada de rutas, publicidad y referencias a la última temporada de Stranger Things, el cartel de "Feliz 2026" también incluye la misma tipografía de la exitosa serie de Netflix.

Algunos usuarios han compartido la escena en redes sociales y hay más de una persona que ya está cabreada con que se use un rótulo que van a ver millones de personas en España con fines publicitarios.

"En Madrid ya esta en venta hasta el cartel para felicitar el Año Nuevo. Es increíble lo de esta Comunidad y como venden absolutamente cualquier cosa. No sé yo que tal les sentará a las teles que emiten las campanadas", ha asegurado uno de los usuarios. Más de uno ha señalado que ojalá fuera una inocentada, mientras que otros no lo ven tan mal.