Localizan el cadáver del motorista arrastrado por la corriente en Íllora (Granada)

Labores de búsqueda de un joven que con su moto ha sido arrastrado por el agua en el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando pretendía cruzarlo

Un grupo de vecinos ha localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada en Íllora (Granada).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció.

Las fuertes lluvias que han afectado este domingo a distintos puntos de la península han dejado por el momento dos fallecidos, aunque también hay otra persona desaparecida.

La Guardia Civil halló el domingo el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres que estaban desaparecidos en Alhaurín el Grande (Málaga) después de que un río arrastrara la furgoneta en la que viajaban.

El vehículo con los dos hombres, de 53 y 54 años, había sido localizada en la mañana del domingo volcada en el cauce del río Fahala y no se tenía noticias de ellos desde el sábado por la noche. El dispositivo continúa las labores para localizar al otro desaparecido.

Los dos fallecidos y el desaparecido son el trágico balance de un temporal que provocó en la madrugada del domingo desalojos e inundaciones en la provincia de Málaga y que ha avanzado este domingo por el sureste y este peninsular, afectando sobre todo a la Comunidad Valenciana, Murcia, Granada y Almería, donde ha habido avisos naranjas y rojos en algunas zonas.

La situación más complicada ha estado en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha enviado dos mensajes Es_Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones, y el temporal deja unas precipitaciones acumuladas que superan los 230 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en varios observatorios del sur de la provincia de Valencia.

La Guardia Civil ha desalojado de forma preventiva a 38 vecinos de La Pobla Llarga (Valencia) que residen junto al barranco de Barxeta, por riesgo de desbordamiento, y ya han regresado a sus domicilios los vecinos del municipio alicantino de Benferri que habían sido desalojados por precaución. En Alicante se han desbordado varios barrancos en la rambla del río Vaca (comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.

Por otro lado, una tromba de agua ha sacudido la provincia de Murcia desde la madrugada, alcanzando gran intensidad entre las 9:00 y las 12:00 de esta mañana en la vega del Segura.

Además, varias mangas marinas han causado daños en barcos, terrazas de bares y mobiliario urbano en Puerto de Mazarrón, donde entre las 5 y las 6 de la tarde han sido aspirados toldos, sillas, mesas, vallas, velas y piezas de las embarcaciones atracadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los ciudadanos mantener la "máxima precaución" ante las fuertes lluvias y el temporal que afecta al país.

Y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Región de Murcia y se ha puesto a disposición "para atender cualquier necesidad".

Desalojos y rescates

En Málaga, que estuvo hasta las 04:00 de la madrugada en aviso rojo, el río Guadalhorce alcanzó niveles de cauce históricos, aunque a esta hora su nivel es descendente, y en los municipios de Cártama y Alhaurín de la Torre hubo que hacer desalojos y rescates. La provincia ha registrado más de 340 incidencias en 27 municipios.

El temporal se ha ido trasladando a primera hora desde Málaga al litoral de Granada y Almería. Y, en esta última provincia, al valle de Almanzora y Los Vélez.

En aviso amarillo por lluvia, pero con riesgo más moderado, están también Albacete, Alicante, Teruel y Castellón, y las zonas de montaña de Girona por riesgo de aludes.

Por su parte, Cataluña mantiene activadas las alertas por elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales tras el temporal de los últimos días, que se aleja de la comunidad.

El temporal irá abandonando la península este lunes, dejando todavía precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, e irá dejando paso a un tiempo anticiclónico, con abundante nubosidad baja en vertientes atlántica y cantábrica, y Ebro.

Tráfico, vuelos y metros afectado

Un total de trece carreteras secundarias permanecían cerradas pasadas las ocho de la tarde del domingo, nueve de ellas en Valencia, dos en Almería, una en Córdoba y una en Girona.

Las intensas lluvias han provocado además este domingo el desvío de 9 vuelos desde el Aeropuerto de Manises, en Valencia, y permanece cortada la línea 1 de metro en Godella y la 2 entre Paterna y Llíria.