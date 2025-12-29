Va a un bar, no deja propina y se encuentra con este mensaje del camarero en el ticket: ver para creer

La propina se ha convertido, desde hace tiempo, en una tradición en España. Cuando alguien va a un bar o a un restaurante y se siente bien atendido suele dejar algo de dinero a modo de agradecimiento.

Esta práctica, que con el auge del pago con tarjeta tras la pandemia ha decaído un poco, es vital para los camareros en países como Estados Unidos ya que, al contrario que en España, su sueldo sale de las propinas.

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales lo ocurrido en un restaurante de Estados Unidos donde una persona no ha querido dejar propina y se ha encontrado con una desagradable respuesta por parte del camarero.

33 dólares y 0 de propina

En el ticket se puede ver que esta persona ha consumido lo que parece un desayuno típico de Estados Unidos con sus gofres con pollo frito y café. Todo por unos 33 dólares, al cambio en euros unos 30.

En el país que gobierna Donald Trump es habitual que dentro del propio ticket haya un apartado para dejar la propina que en muchos locales es obligatoria y que suele ser entre el 15 y el 20% del total.

Al ver que esta persona no había dejado nada de propina, el camarero ha puesto: "Aprende a dejar propina. No es mi trabajo servirte gratis". Algo que en un país como España sería impensable porque aquí el sueldo no está vinculado a la buena voluntad de los clientes.

La propina sugerida llega a España

En España hace un tiempo que en algunos restaurantes, sobre todo de cubierto más caro de ciudades como Madrid, han implementado lo que en el ticket aparece como "propina sugerida" que suele rondar entre el 5% y el 10% del total.

Carlos Maribona, Premio Nacional de Gastronomía, publicó en X hace unas semanas la cuenta de un restaurante de Madrid en la que se ve un primer total de 134,50 euros y otro, más abajo, que incluye una propina sugerida de un 8% y que asciende ya a 145,26 euros.

"Nunca había visto esto en España" Carlos Maribona, Premio Nacional de Gastronomía

"Nunca había visto esto en España", dijo. A lo que otro usuario respondió: "Soy de los que habitualmente dejan propina, pero si me la meten en el ticket no dejo ni un céntimo. Que tome nota quien corresponda".

Al influencer Cenando con Pablo le pasó lo mismo en el restaurante Arzábal, ubicado dentro del Santiago Bernabéu. Al creador de contenido no le sentó bien y llegó a decir: "Esto es muy feo, sinceramente. Está hecha la argucia porque está con el mismo tamaño de letra. Voy a ser maleducado porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta mucho, lo voy a decir cuando algo no me sienta bien: esto es una mierda. No puedes hacer esto. Tengo serias dudas de que a todas las mesas se le explique".