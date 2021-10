Los expertos de gibobs allbanks nos dan tres recomendaciones para conseguir la mejor hipoteca

Analistas y expertos lo confirman: este es un buen momento para comprar una vivienda. Efectivamente, el contexto se plantea propicio para adquirir una casa, especialmente por los bajos tipos de interés del mercado.

El Euribor, el índice de referencia de los tipos de interés, se sitúa en porcentajes históricamente bajos: -0,492% en septiembre. Esto configura un escenario beneficioso para el comprador que necesite recurrir a una hipoteca para adquirir una vivienda.

Además, hay otras dos cuestiones que favorecen el mercado. La primera de ellas nos muestra que los precios de los inmuebles cayeron considerablemente durante 2020 y, aunque ya han empezado a subir, están aún muy lejos de los alcanzados en 2007. La otra es el crecimiento de la capacidad de ahorro, que se disparó el pasado año por la pandemia hasta alcanzar casi el 15 % de la renta.

En este marco inmobiliario, han surgido alternativas seguras y especializadas que ayudan al nuevo comprador a negociar y contratar una hipoteca. Es el caso de la empresa gibobs allbanks, especializada en el asesoramiento hipotecario, cuyo objetivo es ayudar a cada uno de sus clientes a conseguir las mejores condiciones en su hipoteca.

Pero el camino para comprar una vivienda y conseguir una hipoteca es más arduo de lo que parece, por lo que estudiar a fondo este tipo de operaciones es vital.

Por esta razón, los expertos de gibobs allbanks nos dan una serie de consejos que nos ayudarán a dar el paso en la aventura de conseguir un nuevo hogar.

1. Echa cuentas y empieza a familiarizarte con los conceptos

La decisión está tomada: has ahorrado durante unos años y esto te permite dar el paso de comprar una vivienda. Es en este punto cuando llega el momento de empezar a echar cuentas y de decidir qué casa se ajusta a tu presupuesto —y no al revés—.

Esto se debe a que los bancos no suelen conceder el 100 % del valor de la vivienda, por lo que siempre es aconsejable disponer de un 20 % del precio total de la casa. Si lo que has ahorrado no es suficiente, es el momento de poner nuevos límites a la búsqueda.

Ten en cuenta que una hipoteca te acompañará durante buena parte de tu vida, por lo que será necesario analizar cómo afectará a tu economía no solo hoy, sino también en el futuro. Entre los puntos que tienes que tener en cuenta está el de que la cuota mensual que pagues de hipoteca no supere el 40 % de tus ingresos, el de valorar tu situación laboral y el de que puede que tengas que hacer pequeños cambios en tu estilo de vida. Desde gibobs allbanks,teaconsejarán para que el impacto de la hipoteca en tu día a día sea el menor posible. Y es que gracias a sus años de experiencia saben qué hacer para conseguir que pagues menos por tu hipoteca.

También será muy importante que te familiarices con conceptos clave de cada fase de la negociación como: tipo de interés fijo, interés variable, amortización de capital, productos vinculados, euríbor, carencia de capital…

2. Contratar la hipoteca tiene un precio de partida

Como muchos otros productos bancarios, contratar una hipoteca tiene un coste asociado que muchas veces se pasa por alto, pero que, aun así, puede llegar a ser considerable. Y es que para formalizar la compra de una casa se necesita hacer dos trámites ante notario: oficializar la hipoteca y el de compra-venta de la vivienda.

Los gastos de la compraventa para el comprador son:

el de la notaría, ya que se hace un otorgamiento de la escritura pública de compraventa;

el de inscripción en el Registro de la Propiedad;

impuestos como el IVA o el de transmisiones patrimoniales (para viviendas de segunda mano) cuyos importes dependen de la comunidad autónoma en la que se sitúe el inmueble;

los costes de gestoría si las partes así lo acuerdan.

Los gastos derivados de la oficialización de la hipoteca para el comprador son:

la tasación de la vivienda a través de una tasadora, un paso imprescindible para que se otorgue cualquier hipoteca;

algunos costes de la notaría como pueden ser el del papel timbrado, las copias de las escrituras, etc.

Desde junio de 2019, la entidad que concede la hipoteca asume una parte de los gastos de la notaría, del registro y de la gestoría.

3. Asegúrate de que has conseguido la mejor oferta, ¡puedes llegar a ahorrar hasta 43.000 €!

Aunque contemos con un banco de toda la vida, no sirve de nada ni que nos quedemos solo con su oferta ni que confiemos exclusivamente en lo que nos diga nuestro círculo cercano. Lo mejor que podemos hacer es analizar y comparar las propuestas de varias entidades financieras para elegir la que mejor se adapte a nuestras posibilidades y necesidades.