Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Esto es lo que subirán los peajes de las autopistas españolas a partir del 1 de enero
Economía
Economía

Esto es lo que subirán los peajes de las autopistas españolas a partir del 1 de enero

Consulta la tabla de lo que aumentará el precio de cada una.

Elena Santos
Elena Santos
Un peaje en una autopista en una imagen de archivo.
Un peaje en una autopista en una imagen de archivo.Iakov Filimonov / Getty Images

En apenas unas horas, más de un cambio entrará en vigor. Son muchas las cosas que subirán y que bajarán de precio en 2026 y, entre ellas estará el precio de los peajes de las autopistas españolas de titularidad estatal bajo concesión administrativa

En concreto, subirán, como ha publicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hace unas horas. Lo harán entre un 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

"La actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje", ha detallado el Ministerio.

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) ­­ —que son la R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, "tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024".

Se mantendrá la gratuidad vigente en las autopistas de SEITT en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 todos los días del año.

"En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025", ha recordado Transportes.

¿A qué se debe la subida?

Según ha explicado el Ministerio en una nota, "el incremento autorizado" de los precios de los peajes "responde, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo, tal como contempla la legislación, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023".

"A finales de 2022 se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación, y se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años", agrega.

"Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, y de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones", indica.

Según Transportes, "si no se hubiera continuado con esta medida en 2026, el alza de los peajes habría oscilado entre el 4,72% y el 5,86%".

El departamento de Óscar Puente ha plasmado en esta tabla cómo quedan las subidas de tarifas de cada autopista y los valores que habrían alcanzado si la parte de subvención realizada en 2023 se recuperase en 2026:

Las subidas de tarifas de cada autopista para 2026.
  Las subidas de tarifas de cada autopista para 2026.MINISTERIO DE TRANSPORTES

Bonificaciones a los peajes

Transportes ha recordado que el Gobierno "realiza una política de ayudas para reducir los costes que soportan los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatales de forma habitual". 

En algunos casos, éstas están concertadas con los gobiernos autonómicos. 

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 