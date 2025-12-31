Esto es lo que subirán los peajes de las autopistas españolas a partir del 1 de enero

Un peaje en una autopista en una imagen de archivo.

En apenas unas horas, más de un cambio entrará en vigor. Son muchas las cosas que subirán y que bajarán de precio en 2026 y, entre ellas estará el precio de los peajes de las autopistas españolas de titularidad estatal bajo concesión administrativa

En concreto, subirán, como ha publicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hace unas horas. Lo harán entre un 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

"La actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje", ha detallado el Ministerio.

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) ­­ —que son la R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, "tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024".

Se mantendrá la gratuidad vigente en las autopistas de SEITT en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 todos los días del año.

"En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025", ha recordado Transportes.

¿A qué se debe la subida?

Según ha explicado el Ministerio en una nota, "el incremento autorizado" de los precios de los peajes "responde, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo, tal como contempla la legislación, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023".

"A finales de 2022 se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación, y se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años", agrega.

"Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, y de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones", indica.

Según Transportes, "si no se hubiera continuado con esta medida en 2026, el alza de los peajes habría oscilado entre el 4,72% y el 5,86%".

El departamento de Óscar Puente ha plasmado en esta tabla cómo quedan las subidas de tarifas de cada autopista y los valores que habrían alcanzado si la parte de subvención realizada en 2023 se recuperase en 2026:

Las subidas de tarifas de cada autopista para 2026. MINISTERIO DE TRANSPORTES

Bonificaciones a los peajes

Transportes ha recordado que el Gobierno "realiza una política de ayudas para reducir los costes que soportan los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatales de forma habitual".

En algunos casos, éstas están concertadas con los gobiernos autonómicos.